Obruč oko proruske sajber mreže: Europol srušio sistem napadača plaćenih kriptovalutama

U međunarodnoj akciji predvođenoj Europolom i partnerskim agencijama iz deset evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku i Španiju, razbijena je centralna infrastruktura proruske hakerske grupe NoName057(16).

Kako izvještava AP News, ova grupa je mjesecima izvodila koordinirane DDoS napade na vladine sisteme, transportne kompanije i kritičnu infrastrukturu zemalja koje podržavaju Ukrajinu, među njima Njemačke, Poljske, Francuske, Švedske i Švicarske

Sistem nagrađivanja

Prema informacijama koje prenosi Reuters, hakeri iz ove mreže su bili organizirani kao decentralizovana sajber-milicija (cyber), s motivacionim sistemom nagrađivanja koji je uključivao kripto isplate, rang-liste i digitalne značke za napade. Grupa je regrutovala članove putem Telegram kanala, foruma i gejmerskih platformi, koristeći popularni Discord stil komunikacije kako bi animirali mlade korisnike i digitalne entuzijaste

Više od 4.000 osoba širom svijeta bilo je uključeno u koordinirane napade koji su imali političku poruku, podržavati stavove Moskve i kažnjavati države koje šalju vojnu ili političku podršku Ukrajini.

Međunarodni nalozi

Njemačka je izdala šest naloga za hapšenje, dok su hakeri locirani i uhapšeni u Francuskoj i Španiji. Izvršeno je 24 pretresa u različitim zemljama. Zaplijenjena je tehnička oprema, serveri i digitalna imovina u kriptovalutama, čime je, prema izjavama Europola, ozbiljno narušen kapacitet mreže.

Analitičari navode da ovi napadi nisu bili usmjereni na finansijsku štetu, već su imali jasno političko utemeljenje – izazvati paniku, izazvati sumnju u sposobnosti evropskih vlada i odvratiti ih od podrške Ukrajini. Među metama su bile i bolnice, energetski operateri, vladine stranice i izborni sistemi.

Operacija “Eastwood”, kako je kodno nazvana, pokazuje rastuću sposobnost međunarodnih institucija da se bore protiv transnacionalnih cyber prijetnji. Iako se hakerske mreže brzo prilagođavaju i mutiraju, ova akcija označava važan presedan: čak i decentralizirane grupe koje djeluju pod krinkom patriotizma i anonimnosti — nisu izvan dosega zakona.