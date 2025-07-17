Američka procjena: Dva od tri iranska nuklearna postrojenja gotovo neoštećena u napadima

Nova analiza američke vlade pokazuje da su dva od tri iranska objekta za obogaćivanje urana, koje su prošlog mjeseca napale Sjedinjene Američke Države, gotovo netaknuta, izvijestio je NBC News.

Stanje postrojenja

Jedan od tih objekata je u velikoj mjeri uništen, čime je rad na njemu znatno usporen, dok su druga dva oštećena minimalno – dovoljno da bi Iran, ukoliko to odluči, mogao obnoviti obogaćivanje u roku od nekoliko mjeseci, pokazuje nedavna američka procjena.

Ovu informaciju za NBC News potvrdilo je pet sadašnjih i bivših američkih zvaničnika upućenih u izvještaj. Radi se o dijelu tekućih napora administracije Donalda Trampa (Trump) da procijeni uticaj napada na iranski nuklearni program. Procjena je posljednjih dana predstavljena pojedinim članovima Kongresa, zvaničnicima Pentagona i saveznicima SAD-a.

Širi plan napada

Prema istim izvorima, američka Centralna komanda je razradila mnogo širi plan napada na Iran, koji bi obuhvatio još tri dodatna postrojenja i trajao sedmicama, za razliku od napada izvedenih tokom jedne noći. Iako je Tramp bio informisan o tom planu, na kraju ga je odbacio zbog rizika od velikih žrtava i neslaganja s njegovim spoljnopolitičkim instinktom da se SAD povuku iz stranih sukoba.

- Bili smo spremni da idemo do kraja, ali predsjednik nije htio - rekao je jedan od izvora.

Tramp je tada u govoru izjavio da su napadi predstavljali "spektakularni vojni uspjeh" i dodao: "Ključna iranska postrojenja za obogaćivanje urana potpuno su i totalno uništena".

Dodatni napadi

Međutim, dosadašnji obavještajni nalazi ukazuju na nijansiraniju sliku. Ukoliko se pokaže da šteta nije ozbiljna, postoji mogućnost da se SAD ponovo nađu u sukobu s Iranom.

Prema informacijama iz američke i izraelske vlade, u toku su rasprave o tome hoće li biti potrebni dodatni napadi na dva manje oštećena postrojenja, posebno ako Iran odbije obnovu pregovora s administracijom ili bude viđeno da obnavlja infrastrukturu.

Iran već dugo tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.

Procjena štete

Procjena štete još uvijek se ažurira. Prema riječima zvaničnika, novi nalazi pokazuju veću štetu od početno procijenjene, ali situacija ostaje fluidna.

Glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) izjavila je za NBC News: "Kao što je predsjednik rekao, a stručnjaci potvrdili, Operacija Ponoćni čekić potpuno je uništila iranske nuklearne sposobnosti".

Glasnogovornik Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) dodao je: "Kredibilitet lažnih vijesti sličan je trenutnom stanju iranskih nuklearnih postrojenja: uništena, zatrpana, i trebat će godine da se oporave. Predsjednik Tramp bio je jasan i američki narod razumije: postrojenja u Fordovu, Isfahanu i Natanzu su potpuno uništena. U to nema sumnje".

Parnel je dalje naveo: "Operacija Ponoćni čekić bila je značajan udarac iranskim nuklearnim sposobnostima zahvaljujući odlučnoj akciji predsjednika Trampa i hrabrosti svakog muškarca i žene u uniformi koji su podržali ovu misiju".

Američki napadi bili su usmjereni na tri lokacije: Fordov, Natanz i Isfahan. Dužnosnici vjeruju da je napad na Fordow – dugo smatran ključnim dijelom iranskih nuklearnih ambicija – bio najuspješniji, te da je tamošnje obogaćivanje urana unazađeno za dvije godine.

Većina poruka američke administracije fokusirana je na Fordov. Na brifingu u Pentagonu, nakon početne procjene Odbrambene obavještajne agencije (DAA), ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i general Den Kein (Dan Caine) posebno su isticali taj objekt, dok su Natanz i Isfahan ostali u sjeni.

Zvaničnici su znali i prije napada da Iran ima ključne kapacitete duboko zakopane u Natanzu i Isfahanu, koje je teško uništiti čak i bombama GBU-57 "bunker buster", teškim 13.600 kilograma, koje su korištene prvi put.

Zatvoreni brifing CIA-e

Bijela kuća je NBC Newsu skrenula pažnju i na zatvoreni brifing direktora CIA-e Džona Ratklifa (John Ratcliffe) s kraja juna, u kojem je tvrdio da je iranski nuklearni program "teško oštećen" i da su ključni objekti "potpuno uništeni". Posebno je naveo da je postrojenje za konverziju metala u Natanzu uništeno do te mjere da će "godine biti potrebne za njegovu obnovu".

Ratklif je također rekao da je većina obogaćenog urana u Fordowu i Isfahanu zakopana te da je Iran suočen s velikim poteškoćama u pokušajima njegovog vađenja. Američki izvještaji ne bilježe da su Iranci pokušali otkopati postrojenja.

S druge strane, izraelski zvaničnici vjeruju da je dio obogaćenog urana ostao netaknut, iako zakopan ispod objekata u Isfahanu. Prema jednom izraelskom izvoru, taj materijal je sada praktično nedostižan – ali ako Iran pokuša doći do njega, Izrael će pokrenuti nove napade. Prema istom izvoru, izraelska procjena je da je nuklearni program Irana unazađen za najviše dvije godine.

Dugotrajna kampanja

Na pitanje krajem prošlog mjeseca da li bi razmotrio nove napade ako Iran obnovi svoje nuklearne aktivnosti, Tramp je odgovorio: "Naravno. Bez ikakve sumnje. Apsolutno".

Jedan zvaničnik Bijele kuće je izjavio: "Iranska protuzračna odbrana je uglavnom uništena. Iran više nema kapacitete da se odbrani, pa je ideja o obnovi nuklearnih objekata smiješna".

Prema informacijama više izvora, general Erik Kurila (Erik Kurilla), načelnik američke Centralne komande, razvio je tokom jeseni i proljeća sveobuhvatan plan napada na Iran. Plan je uključivao šest ciljeva, uključujući kapacitete za protivvazdušnu odbranu i balističke rakete, i predviđao je potencijalno veliki broj iranskih žrtava.

- Bila bi to dugotrajna zračna kampanja - rekao je jedan od bivših zvaničnika.

Iako su neki iz Trumpove administracije podržavali taj pristup, plan je na kraju odbačen jer bi vodio u produženi oružani sukob.