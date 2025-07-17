Tramp i Zelenski razgovaraju o velikom sporazumu: SAD kupuje ukrajinske dronove, Ukrajina kupuje američko oružje

Američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vode pregovore o značajnom sporazumu koji podrazumijeva razmjenu vojne tehnologije — SAD bi kupio ukrajinske dronove testirane na ratištu, dok bi se Ukrajina obavezala na kupovinu većih količina američkog naoružanja, rekao je Zelenski u ekskluzivnom intervjuu za New York Post.

Kako je objasnio, dogovor bi omogućio jačanje avionske tehnologije obje zemlje, a Kijev bi Vašingtonu dijelio svoja saznanja o modernom ratovanju stečena tokom više od tri godine ruske invazije na Ukrajinu.

"Ovo je zaista mega sporazum"

Zelenski je za New York Post istakao da bi takav sporazum bio prekretnica za američku vojsku i nacionalnu sigurnost, jer stručnjaci upozoravaju da američka tehnologija bespilotnih letjelica zaostaje za ruskom i kineskom, te da američki vojnici nisu dovoljno obučeni za njihovu upotrebu niti za odbranu od sofisticiranih neprijateljskih uređaja.

- Narod Amerike treba ovu tehnologiju, morate je imati u svom arsenalu - rekao je Zelenski, govoreći o najnovijim ukrajinskim dronovima koji su probili rusku protuzračnu odbranu i gađali ciljeve čak do 1300 kilometara unutar ruske teritorije.

- Mislim da je ovo zaista "mega sporazum", dobitna kombinacija za obje strane - dodao je ukrajinski predsjednik.

Dronovi kao ključni faktor u ratu

Rat u Ukrajini obilježen je gotovo svakodnevnim zračnim napadima u kojima Moskva i Kijev koriste stotine eksplozivnih dronova. Ovo je oružje nove generacije, a mnoge države pomno prate ukrajinsko ratište kako bi razumjele suvremeni rat visokog intenziteta.

Rusija u velikim količinama proizvodi tzv. dronove kamikaze, po uzoru na iranske Shahed dronove, dok Ukrajina ubrzano širi svoju proizvodnju. Među najdojmljivijim napadima bio je onaj prošlog mjeseca kada je 117 ukrajinskih dronova uništilo desetine ruskih bombardera na četiri vojne baze u operaciji nazvanoj "Paučina".

Suradnja s NATO-om i Evropom

Samo mjesec dana kasnije, ukrajinski dron prešao je preko 1300 kilometara da uništi rusku tvornicu protuzračne odbrane u Iževsku. U maju je prvi put pomorski dron pogodio ruski borbeni avion Su-30 iznad Crnog mora.

Zelenski, koji već dugo ističe da su dronovi ključni u odupiranju ruskoj invaziji, sada želi podijeliti to iskustvo s saveznicima.

- Spremni smo podijeliti to iskustvo s Amerikom i ostalim evropskim partnerima - rekao je. Dodao je da su u toku pregovori s Danskom, Norveškom i Njemačkom.

Američki sistem zaostaje

Stručnjaci i zvaničnici u SAD-u upozoravaju da Washington ozbiljno zaostaje u razumijevanju i korištenju dronova u modernom ratovanju.

- Svi znamo — ne dajemo američkim vojnicima ono što im treba da prežive u današnjim sukobima - rekao je Trent Emeneker, voditelj programa autonomnih sistema u Inovacijskoj jedinici Ministarstva odbrane SAD-a.

- Kad bi sutra izbila konvencionalna eskalacija, nemamo ono što nam treba - dodao je.

Testiranja na Aljasci otkrila probleme

Problemi su postali očiti tokom četverodnevnih testiranja prošlog mjeseca na Aljasci, kada ni vojnici ni privatni izvođači nisu uspjeli efikasno oboriti prototipove dronova. Neki dronovi nisu mogli ni poletjeti, dok su drugi pogodili pogrešne ciljeve, piše New York Times.

U tom kontekstu treba gledati i potencijalni "mega sporazum" s Ukrajinom, kao i nove poteze američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) koji je izdao uredbu za uklanjanje birokratskih prepreka domaćoj proizvodnji dronova.

Pentagon prati globalnu utrku

U internom Pentagonovom dokumentu ističe se potreba da SAD sustigne svijet u razvoju vojne bespilotne tehnologije.

- Dovedeni smo ovdje da obnovimo vojsku i prilagodimo kapacitete današnjim prijetnjama - rekao je Hegset.

- Dok su naši protivnici proizveli milijune jeftinih dronova, mi smo bili zarobljeni u birokraciji. Tome je sada kraj - zaključio je.

Zanimljivo, Hegset je svoju najavu popratio videom dronova kalifornijskog startupa Neros — kompanije koja je testirala tehnologiju u Ukrajini i sada treba isporučiti 6000 dronova Kijevu ove godine.