Medvedev: Rusija će pokrenuti preventivne napade ako Zapad eskalira rat u Ukrajini

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u četvrtak da Rusija nema planove napasti NATO ili Evropu, ali ako Zapad dodatno eskalira rat u Ukrajini, Moskva bi trebala odgovoriti i, ako je potrebno, pokrenuti preventivne napade.

Izjave Medvedeva, koje je u cijelosti prenijela državna novinska agencija TASS, ukazuju na to da Moskva vidi eskalaciju sukoba sa Zapadom oko Ukrajine nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zatražio mirovni sporazum u roku od 50 dana.

I ruski predsjednik Vladimir Putin i Tramp više su puta upozorili na eskalacijske rizike rata, koji su i Moskva i Trampova administracija prikazali kao posrednički rat između dvije najveće svjetske nuklearne sile.

Medvedev je odbacio ponovljene tvrdnje NATO-a i zapadne Evrope da će Rusija jednog dana napasti članicu vojnog saveza kojim dominiraju SAD, ali je također rekao da Rusija mora biti spremna odgovoriti "u potpunosti" ako Zapad bude dalje insistirao.

- Izjave zapadnih političara o toj temi potpune su besmislice - rekao je Medvedev, dodajući da zapadni zvaničnici namjerno nastoje pojačati napetosti.

- Moramo djelovati u skladu s tim. Odgovoriti u potpunosti. I ako je potrebno, pokrenuti preventivne udare, citira ruska novinska agencija izjavu Medvedeva. Rekao je da mnogi na Zapadu imaju "izdaju u krvi" i zastarjeli pogled na vlastitu superiornost, prenosi Reuters.