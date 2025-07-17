Šta se dešava na jugu Sirije: Vojska se povlači, ali neki Druzi i dalje pozivaju na borbu

Jedinice Sirijske vojske počele su u srijedu povlačenje iz južnog grada Suvajda, čime je započela implementacija sporazuma o prekidu vatre postignutog između sirijske države i visokih vjerskih vođa Druza u toj provinciji, izvijestila je državna novinska agencija SANA.

Ovo povlačenje uslijedilo je nakon prethodne najave Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je potvrdilo da je postignut potpuni prekid neprijateljstava, nakon nekoliko dana oružanih sukoba i pojačanih sigurnosnih tenzija u gradu.

Prekid sukoba i nadzor

Sjedište muslimanske zajednice Druza u Siriji također je objavilo saopćenje o trenutnom prekidu svih vojnih operacija, uz potvrdu da su se sve strane obavezale na deeskalaciju.

Formiran je zajednički nadzorni odbor, sastavljen od predstavnika sirijske vlade i vjerskog rukovodstva Druza, koji će pratiti sprovođenje primirja.

Prema sporazumu, unutar Suvajde bit će uspostavljeni sigurnosni punktovi, koje će nadzirati policijski službenici i lokalno sigurnosno osoblje iz same provincije.

Ovaj dogovor smatra se korakom ka uspostavljanju mira u regiji koja je proteklih dana bila pogođena rijetkim, ali intenzivnim sukobima, tokom kojih je bilo žrtava, a lokalna uprava privremeno paralizirana.

Zvanična potvrda i uvjeti sporazuma

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije ranije je u srijedu potvrdilo da je postignut sveobuhvatan sporazum o prekidu vatre u južnoj provinciji Suvajda, nakon višednevnih sukoba i propalih pokušaja primirja.

Prema izvoru iz Ministarstva, kojeg citira SANA, prekid vatre znači trenutni prestanak svih vojnih operacija i obavezu svih strana da zaustave neprijateljstva. Sporazum je rezultat posredničkih napora državnih vlasti i lokalnog vođstva Druza.

U zvaničnom saopćenju sjedišta muslimanske zajednice Druza navedeno je potpuno zaustavljanje sukoba, a šeik Jusuf al-Jarbou izjavio je da će zajednički nadzorni odbor, sačinjeni od predstavnika države i uglednih šeika Druza, pratiti sprovođenje primirja.

Prema uslovima primirja, punktove će zajednički nadgledati pripadnici nacionalnih sigurnosnih snaga, policajci države i službenici lokalne policije iz Suvajde. Sporazum posebno naglašava poštivanje civilnog života, nepovredivost privatnih domova i zaštitu javne i privatne imovine.

Podjele unutar Druza

Društvena struktura Druza u Siriji karakteriše se postojanjem više duhovnih vođa, među kojima su pored al-Jarboua i šeik Ahmad al-Hidri, kao i šeik Hamud al-Hinavi.

Dok je šeik al-Jarbou izjavio da je postignut dogovor o prekidu vatre, šeik Hikmat al-Hidri poručio je da se borba za odbranu Sweide mora nastaviti sve dok provincija ne bude u potpunosti oslobođena, odbacivši bilo kakve pregovore ili sporazume s oružanim frakcijama na tom području.

U oštroj izjavi duhovnog rukovodstva, šeik al-Hidri naglašava da je "nastavak borbe i odbrane nacionalna, humana i moralna dužnost koja se ne smije dovesti u pitanje". Pozvao je ostatke, kako ih je nazvao, "kriminalnih bandi" da odmah polože oružje i predaju se.

- Ne postoji nikakav sporazum, pregovor niti legitimitet za oružane bande koje se lažno predstavljaju kao vlada - izjavio je šeik al-Hidri, dodajući da je svaki pokušaj saradnje s tim grupama izdaja zajedničkog stava vođstva Druza.