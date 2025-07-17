Papa reagirao na izraelski napad na katoličku crkvu u Gazi

Papa Lav XIV ponovno je apelovao na hitan prekid vatre u Pojasu Gaze nakon što su tri osobe koje su se sklonile u katoličku crkvu Svete Obitelji u Gazi poginule u izraelskom napadu. Devet ljudi je ranjeno, uključujući i župnika koji je zadobio lakše povrede.

U poruci upućenoj župi Svete Obitelji, papa je izrazio "duboku tugu zbog gubitka života i povreda prouzrokovanih vojnim napadom" te naglasio da "obnavlja svoj poziv na trenutni prekid vatre i izražava duboku nadu u dijalog, pomirenje i trajan mir u regiji".

Crkva Svete Obitelji u Gazi već mjesecima služi kao utočište za mnoge raseljene kršćanske porodice čiji su domovi uništeni u ratu. Prema procjenama Grčke pravoslavne patrijaršije u Jeruzalemu, u trenutku napada u crkvi se nalazilo oko 600 civila – većinom djece i osoba s posebnim potrebama.

Latinski jeruzalemski patrijarhat, koji upravlja ovom crkvom, naveo je da je objekat pogođen direktno od izraelske vojske. Vatikan ističe da je granata pogodila krov crkve, blizu križa, razbivši prozore i razasuvši krhotine po dvorištu.

Prema izvještaju Caritasa Jerusalem, župnik Romaneli je ranije upozorio ljude da ostanu u zatvorenim prostorima zbog prisustva izraelskih tenkova i neprekidnih udara u blizini. "Da nije bilo njegovog upozorenja, izgubili bismo 50 do 60 života. Bila bi to masovna tragedija", rekao je jedan od djelatnika Caritasa.

Napad na crkvu dogodio se istog dana kada je, prema lokalnim izvorima, više od 20 ljudi ubijeno u izraelskim napadima širom Gaze. Među poginulima su, prema ljekarima iz sjevernog dijela, i osam muškaraca koji su branili kamione s humanitarnom pomoći, te jedna porodica – roditelji s petero djece.