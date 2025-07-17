Video / Otvorila se pukotina iz koje curi ogromna količina lave

Na jugozapadnom dijelu Islanda, na poluostrvu Reykjanes, rano jutros došlo je do nove vulkanske erupcije, devete po redu od decembra 2023. godine. Zabilježena je impresivna scena vatre, dima i užarene lave.

Na fotografijama koje je objavilo islandsko Ministarstvo javne sigurnosti vidi se kako se lava i dim uzdižu iz pukotine u blizini mjesta Grindavík, ribarskog naselja koje je u više navrata bilo izloženo vulkanskoj aktivnosti posljednjih mjeseci.

Evakuisano je oko 100 osoba iz Grindavíka, uključujući stanovnike, turiste u kampu i goste termalnih toplica Blue Lagoon. Nema prijavljenih povreda niti materijalne štete, a glavna pristupna tačka, aerodrom Keflavík, funkcioniše normalno.

Državna televizija RUV izvijestila je da su stanovnici Grindavíka evakuisani, kao i gosti i osoblje iz Plave lagune, jednog od najpoznatijih turističkih odredišta na Islandu.