Zelenski potvrdio: Dogovaram mega sporazum s Trampom, ovo je prekretnica

Američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vode pregovore o velikom sporazumu koji bi uključivao razmjenu vojne tehnologije. Prema riječima Zelenskog, SAD bi kupio ukrajinske dronove testirane na bojištu, dok bi se Ukrajina obavezala da će nabaviti veće količine američkog oružja. Kako je istakao u intervjuu za New York Post, ovaj dogovor bi omogućio obostrano jačanje zrakoplovne tehnologije, a Ukrajina bi s Amerikom podijelila svoja iskustva i znanja o modernom ratovanju, stečena tokom više od tri godine ruske invazije.

Zelenski smatra da bi ovaj sporazum bio prekretnica za američku vojsku i nacionalnu sigurnost, posebno u svjetlu sve češćih upozorenja da američka tehnologija dronova zaostaje za onom koju koriste Rusija i Kina. Naglasio je da američki vojnici nisu dovoljno obučeni za rukovanje savremenim bespilotnim letjelicama ni za odbranu od njih.

– Americi je ova tehnologija neophodna, treba je imati u svom arsenalu – rekao je Zelenski, misleći na najnovije ukrajinske dronove koji mogu probiti rusku protivzračnu odbranu i pogađati ciljeve i do 1300 kilometara unutar Rusije.

Potencijalni dogovor

On je ovaj potencijalni dogovor nazvao – mega sporazumom – koji bi bio dobitan za obje strane.

Rat u Ukrajini obilježen je svakodnevnim napadima dronovima, koje koriste i Moskva i Kijev. Analitičari napominju da se Ukrajina pretvorila u poligon za analizu savremenog rata visokog intenziteta. Rusija masovno proizvodi tzv. kamikaza-dronove po uzoru na iranske Shahed modele, dok Ukrajina ubrzano razvija vlastitu proizvodnju. Među najimpresivnijim napadima bio je onaj iz prošlog mjeseca, kada je 117 ukrajinskih dronova uništilo više desetina ruskih bombardera na četiri vojne baze tokom operacije Paučina.

Samo mjesec nakon toga, ukrajinski dron je letio više od 1300 kilometara i uništio rusku fabriku PVO sistema u Iževsku, a u maju je jedan pomorski dron pogodio ruski borbeni avion Su-30 iznad Crnog mora.

Zelenski želi ta iskustva podijeliti sa saveznicima. Istakao je da je Ukrajina spremna sarađivati s Amerikom i evropskim partnerima kao što su Danska, Norveška i Njemačka, s kojima su već u toku pregovori.

Gađali pogrešne ciljeve

Istovremeno, stručnjaci u SAD-u upozoravaju da američka vojska ne prati ritam savremenog ratovanja. Trent Emeneker iz Inovacijske jedinice Pentagona izjavio je da američkim vojnicima ne daju ono što im je potrebno za preživljavanje u današnjim sukobima. Upozorio je da bi, u slučaju konvencionalne eskalacije, SAD bio nespreman.

To je postalo jasno i tokom nedavnih testiranja u Aljasci, kada ni vojnici ni privatne firme nisu uspjeli da efikasno obore prototipove dronova. Neki od dronova se nisu ni podigli s tla, dok su drugi gađali pogrešne ciljeve.

U tom kontekstu treba posmatrati najavljeni mega sporazum s Ukrajinom, kao i nove poteze američkog ministra odbrane Pita Hegseta. On je donio uredbu kojom se naređuje smanjenje birokratskih prepreka za domaću proizvodnju dronova.

Pentagon u internim dokumentima priznaje da SAD mora sustići svijet u razvoju bespilotne tehnologije. – Naša je dužnost da obnovimo vojsku i uskladimo kapacitete sa savremenim prijetnjama – rekao je Hegset.

– Dok su naši protivnici proizveli milione jeftinih dronova, mi smo bili zaglavljeni u birokratiji. Tome je sada kraj – poručio je.

Zanimljivo je da je ovu najavu Hegset popratio snimcima dronova koje proizvodi kalifornijski startap Neros, firma koja je svoju tehnologiju testirala upravo u Ukrajini, a sada je angažovana da Kijevu isporuči 6000 dronova tokom ove godine.