Donaldu Trampu otekli pojedini dijelovi tijela, Bijela kuća otkrila uzrok

Bijela kuća je danas saopćila da je stanje vena američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) uobičajeno, nakon što je obavio ljekarski pregled zbog oticanja potkoljenica.

Prema njihovim navodima, ultrazvuk je pokazao da Tramp ima hroničnu vensku insuficijenciju – stanje koje je česta pojava kod osoba starijih od 70 godina. Naglašeno je da nema dokaza koji bi upućivali na ozbiljnija oboljenja poput tromboze ili bolesti arterija.

Također je istaknuto da dodatni pregledi nisu pokazali znake srčane insuficijencije, oštećenja bubrega niti postojanje neke sistemske bolesti.

Iz Bijele kuće poručuju da Tramp ne osjeća nelagodu zbog pomenutog zdravstvenog problema. Venska insuficijencija je stanje u kojem vene otežano vraćaju krv iz nogu prema srcu. Iako može napredovati, može se držati pod kontrolom ako se liječi na vrijeme.

Također je potvrđeno da su se na Trampovim nadlanicama pojavile modrice. Kao uzrok navode manju iritaciju mekog tkiva izazvanu čestim rukovanjem i redovnim uzimanjem aspirina, koji koristi kao preventivu protiv kardiovaskularnih bolesti, prenosi agencija Reuters.