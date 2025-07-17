Bijela kuća: Rusija će se suočiti s vrlo visokim tarifama ako ne pristane na prekid vatre

Rusija će se suočiti s "vrlo visokim" tarifama ako ne pristane na prekid vatre s Ukrajinom u roku od 50 dana, saopštila je Bijela kuća u četvrtak.

- Pa, za 50 dana, kako je jasno navedeno, ako ne bude sporazuma o prekidu vatre ili mirovnog sporazuma u tom roku, ako Rusija odbije legitimno pristati na prekid vatre, onda će se suočiti s vrlo visokim tarifama, a suočit će se i sa sekundarnim sankcijama.

- Dakle, zemlje koje kupuju naftu od Rusije također će biti sankcionirane, i naravno, to će nanijeti veliku štetu ruskoj ekonomiji - rekla je novinarima portparolka Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

- Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Tramp) želi da se rat završi diplomatskim rješenjem - rekla je Levit.

- On je to insistirao... predsjednik želi zaustaviti ubijanje i želi spasiti živote - dodala je.