Tramp nazvao Netanjahua zbog napada na crkvu u Gazi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) razgovarao je telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) o napadu na katoličku crkvu u Pojasu Gaze, saopćila je Bijela kuća.

- Reakcija predsjednika nije bila pozitivna - rekla je portparolka Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) novinarima, komentarišući kako je Tramp primio vijest o izraelskom napadu na crkvu.

- Predsjednik je jutros nazvao premijera Netanjahua kako bi razgovarali o napadu na tu crkvu u Gazi. Koliko znam, premijer se složio da objavi saopćenje. Rekao je predsjedniku da je riječ o grešci izraelskih snaga. Tako je to premijer prenio predsjedniku - izjavila je Levit.

Tri osobe su poginule, a nekoliko ih je povrijeđeno u izraelskom napadu na crkvu na sjeveru Gaze u četvrtak, saopćio je Latinski jeruzalemski patrijarhat.

Prema njihovim navodima, devet osoba je ranjeno, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Meta napada bila je Katolička crkva Svete porodice u četvrti Zeitoun u gradu Gazi. Među povrijeđenima je i župnik, otac Gabrijel Romaneli (Gabriel Romanelli), koji je zadobio lakše povrede, navodi se u saopćenju Patrijarhata.