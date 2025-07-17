BLISKI ISTOK

Izrael izveo nove zračne napade na sirijsku Suvajdu

Još nema detalja o povrijeđenim ili materijalnoj šteti od izraelskog napada

Izraelski avioni. Anadolija

M. Až.

17.7.2025

Izraelski ratni avioni izveli su novi zračni napad u četvrtak navečer na grad Suvajda na jugu Sirije, javili su sirijski mediji, prenosi Anadolu.

Državna novinska agencija SANA objavila je da je napad usmjeren na periferiju grada, bez navođenja detalja o eventualnim povrijeđenim osobama ili materijalnoj šteti.

Novi napad dogodio se dan nakon što je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo novi sporazum o prekidu vatre u Suvajdi, koji uključuje potpunu reintegraciju južne provincije pod centralnom vlašću vlade.

Sporazum je objavljen nakon izraelskih zračnih napada usmjerenih na glavni grad Damask, kao i na Suvajdu i Darau, uz tvrdnje da štite zajednicu Druza.

# SIRIJA
# IZRAEL
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.