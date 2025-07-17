Izrael interveniše u obnovljenim sukobima između beduinskih Arapa i Druza

U provinciji Aswiyah na jugu Sirije, gdje je jučer postignut prekid vatre između vlade u Damasku i lokalnih naoružanih grupa, nastavljeni su sukobi između beduinskih Arapa i druzijskih grupa, a izraelski ratni avioni napadaju beduinske grupe, javlja Anadolu.

Tenzije su porasle u jutarnjim satima u Suvajdi, području pretežno naseljenom Druzima, kada su lokalne naoružane grupe prisilile mnoge beduinske arapske porodice da napuste svoje domove uz prijetnju oružjem, ubivši i ranivši neke, što je eskaliralo u oružani sukob u večernjim satima.

Naoružane beduinske arapske grupe sukobile su se s druzijskim grupama i ponovo zauzele sela Mezrea, Tajra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Tara, Derije i Karasa, koja se nalaze zapadno od Suwayde.

U međuvremenu, dok su mnoge izraelske bespilotne letjelice vršile izviđanje i nadzor u sirijskom nebu, ratni avioni su izveli zračni napad na selo Mezraa, koje je u večernjim satima palo pod kontrolu beduinskih Arapa.

Strah od osvete

Sirijske sigurnosne snage, koje nisu učestvovale u sukobima i napustile su Suvajdu sinoć, pokušavaju spriječiti eskalaciju sukoba uspostavljanjem novih kontrolnih punktova na putu Daraa - Suwayda.

Procjenjuje se da je trećina beduinskih Arapa u provinciji Suwayda napustila regiju od početka sukoba 13. juna.

Nakon što je jučer postignut sporazum između administracije Damaska i naoružanih grupa Druza, beduinske arapske porodice, u strahu od osvete, i mnoge porodice koje su bile prisiljene napustiti svoje domove pod prijetnjom oružjem, krenule su prema provincijama Daraa i Kuneitra.

Sukobi u Suvajdi

Sukobi manjih razmjera izbili su između beduinskih arapskih plemena i druzijskih naoružanih grupa u provinciji Suvajdi na jugu Sirije 13. jula.

Desetine vojnika su ubijene u napadima druzijskih grupa na sirijske sigurnosne snage raspoređene u regiji.

Nakon eskalacije sukoba između sigurnosnih snaga i lokalnih naoružanih druzijskih grupa, postignut je prekid vatre između strana.

Kako se primirje brzo kršilo, izraelska vojska je pokrenula napade usmjerene na sirijske sigurnosne snage.

Izraelske zračne snage su 16. jula napale kompleks sirijskog predsjednika, sjedište Generalštaba i Ministarstvo odbrane.

Dok je istog dana u Suwaydi uspostavljeno primirje između vlade i lokalnih grupa, izraelski ratni avioni su pokrenuli napade na Damask i Darau.

Procjenjuje se da su stotine ljudi poginule u sukobima i izraelskim napadima u Suwaydi, odakle su se sigurnosne snage povukle.