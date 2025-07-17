Netanjahu objavio demilitarizaciju južne Sirije, obećao da će "zaštititi Druze"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u četvrtak da je njegova vlada usvojila jasnu politiku demilitarizacije područja koje se proteže od juga sirijske prijestolnice do regije Jabal al-Druze na jugu Sirije, javlja Anadolu.

- Postavili smo jasnu politiku: demilitarizacija regije južno od Damaska - od Golanske visoravni do područja Jabal al-Druze. To je naša prva linija - rekao je Netanjahu u snimljenoj izjavi.

Rekao je da je "druga linija zaštita Druza u regiji Jabal al-Druze", misleći na planinsko područje poznato kao Jabal al-Arab ili Jabal Hauran, koje se nalazi u sirijskoj provinciji Suvajda i obuhvata desetine gradova i sela na nadmorskoj visini većoj od 1.800 metara.

Netanjahu je rekao da će dvostruki pristup ostati politika Izraela.

- Nećemo dozvoliti da se vojne snage rasporede južno od Damaska i nećemo dozvoliti da se Druzima u Jabal al-Druzeu nanese šteta - izjavio je.

Opravdanje za operacije

Izrael se više puta pozivao na "zaštitu druzijske manjine" kao opravdanje za vojne operacije na jugu Sirije, uključujući napore za stvaranje demilitarizovane tampon zone duž svoje granice.

Vodeće ličnosti Druza u Siriji dosljedno su odbacivale te tvrdnje, izdajući zajedničku izjavu u kojoj osuđuju stranu intervenciju i potvrđuju svoju posvećenost ujedinjenoj Siriji, odbacujući podjele i separatizam.

Netanjahu je priznao da je izraelska vojska u srijedu napala položaje sirijske vojske u Suwaydi, rekavši da je kao direktnu metu dodao i sirijsko Ministarstvo odbrane u Damasku.

U srijedu je Izrael pokrenuo jedan od svojih najopsežnijih napada u posljednjih nekoliko mjeseci, zračnim napadima na više od 160 ciljeva u četiri sirijske provincije: Suwaydi, Darai, Damasku i okolini. U napadima je pogođeno sjedište Generalštaba i okolinu predsjedničke palate u glavnom gradu.

"Prekid vatre postignut silom"

Uprkos odsustvu prijetnje od nove sirijske prelazne vlade, Izrael je posljednjih mjeseci izvodio gotovo svakodnevne zračne napade, ubijajući civile i uništavajući vojne lokacije, opremu i municiju.

Netanjahu je tvrdio da je od tada postignut prekid vatre i da su se sirijske snage povukle u Damask.

- To je važno. Ovaj prekid vatre postignut je silom - ne putem zahtjeva ili molbi, već silom - rekao je.

Izrael je okupirao veći dio sirijske Golanske visoravni od 1967. godine.

Nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. godine, Izrael je proširio svoje prisustvo na Golanskoj visoravni i preuzeo kontrolu nad sirijskom demilitariziranom zonom.