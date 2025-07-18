Fico: Slovačka ipak neće blokirati novi paket sankcija Rusiji

Slovačka će u petak podržati 18. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije, potvrdio je premijer Robert Fico, iako je ranije najavljeno da bi mogla blokirati nove mjere.

Fico je izjavio da je njegova zemlja "izvukla maksimum što je mogla", nakon višestrukih pokušaja da zaustavi donošenje sankcija zbog zabrinutosti da bi prekid uvoza ruskog plina od 2028. godine mogao nanijeti štetu Slovačkoj.

- U ovom trenutku bilo bi kontraproduktivno da i dalje blokiramo 18. paket sankcija sutra - rekao je Fico u videoobraćanju objavljenom na Facebooku.

Odluka u petak

Ambasadori zemalja članica EU sastaju se u petak ujutro kako bi dali zeleno svjetlo novom paketu sankcija, potvrdili su evropski diplomati za agenciju Reuters.

Evropska komisija je još u junu predložila nove mjere, koje se uglavnom fokusiraju na prihode Rusije od prodaje energenata i njen bankarski sektor.

Prijedlog uključuje i zabranu transakcija vezanih za plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2, kao i smanjenje maksimalne cijene ruske nafte sa 60 na 45 dolara po barelu.

Slovačka dobila garancije

Slovačka je ranije nekoliko puta stavila veto na novi paket kako bi postigla ustupke u odvojenom planu postepenog prekida uvoza ruske nafte i plina – planu koji, za razliku od sankcija, ne zahtijeva jednoglasnu podršku članica EU.

Slovačka je nastavila uvoziti ruski plin na osnovu važećeg ugovora koji traje do 2034. godine, a često zauzima i proruske stavove u vezi s ratom u Ukrajini, podsjeća Reuters.

Fico je u utorak kazao da je od Evropske komisije dobio garancije o pomoći u slučaju nestašice plina, skoka cijena ili tranzitnih taksi, kao i podršku u eventualnim sporovima oko odštete od strane ruskog isporučioca Gasproma.

Malta je takođe ranije imala rezerve prema predloženim ograničenjima cijena ruske nafte, ali je vlada u četvrtak navečer saopćila da će u petak podržati sankcije, naveli su evropski diplomati.