Starmer i Merc: Voz od Berlina do Londona dio novog njemačko-britanskog sporazuma

Plan za stvaranje nove direktne željezničke veze između Londona i Berlina kao dio širokog sporazuma dogovorile su Njemačka i Velika Britanija, a Kensingtonski sporazum također uključuje otvaranje elektronskih kapija za česte putnike između dvije zemlje sljedećeg mjeseca, kao i dogovor o razmjeni posjeta škola.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prvi put je zvanično posjetio Veliku Britaniju kao kancelar kako bi potpisao sporazum, koji će također pooštriti zakone protiv bandi za krijumčarenje ljudi i ojačati veze u oblasti odbrane.

Downing Street je saopćio da će ovaj potez olakšati njemačkim vlastima istragu i djelovanje protiv skladišnih objekata koje krijumčari koriste za skrivanje malih brodova namijenjenih ilegalnim prelascima preko Le Mansa u Veliku Britaniju.