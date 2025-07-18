Starmer i Merc: Voz od Berlina do Londona dio novog njemačko-britanskog sporazuma

Starmer i Merc. Screenshot / YouTube

A. O.

18.7.2025

Plan za stvaranje nove direktne željezničke veze između Londona i Berlina kao dio širokog sporazuma dogovorile su Njemačka i Velika Britanija, a Kensingtonski sporazum također uključuje otvaranje elektronskih kapija za česte putnike između dvije zemlje sljedećeg mjeseca, kao i dogovor o razmjeni posjeta škola.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prvi put je zvanično posjetio Veliku Britaniju kao kancelar kako bi potpisao sporazum, koji će također pooštriti zakone protiv bandi za krijumčarenje ljudi i ojačati veze u oblasti odbrane.

Downing Street je saopćio da će ovaj potez olakšati njemačkim vlastima istragu i djelovanje protiv skladišnih objekata koje krijumčari koriste za skrivanje malih brodova namijenjenih ilegalnim prelascima preko Le Mansa u Veliku Britaniju.

Novi aranžmani putovanja dolaze kao dio planova za ponovno uspostavljanje odnosa u oblasti trgovine i poslovanja između dvije zemlje.

Bit će osnovana zajednička radna grupa stručnjaka za transport iz obje vlade kako bi se ispitalo kako uspostaviti potrebne granične i sigurnosne kontrole za direktne željezničke putničke usluge na duge relacije.

Ministrica saobraćaja Hajdi Aleksander (Heidi Alexander) izjavila je da bi željeznička veza mogla ponuditi alternativu zračnom prijevozu u narednoj deceniji.

- Pioniri smo nove ere evropske željezničke povezanosti i odlučni smo da Britaniju stavimo u srce bolje povezanog kontinenta – istakla je. 

