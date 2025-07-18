Ujedinjena plemena beduina u Siriji proglasila rat Druzima: Zauzeli su Suvejdu

Svoje vojne snage ujedinilo je više od 40 plemena na jugu Sirije, a od jučer su zauzele većinski dio grada Suvejda (Suweida) od snaga sirijskih Druza koje podržava Izrael.

Operacije sa ciljem potiskivanja snaga Druza iz pokrajine As-Suvejda i grada Suvejda od jučer vode ujedinjena beduinska plemena.

Inače Suvejdu su proteklih dana zauzeli Druzi, a iz svih dijelova Sirije beduinske vođe poslale su vojsku i oružje na jug zemlje kako bi se porazili Druzi, čime je stvorena nova koalicija beduinskih plemena.

U borbama širom grada milicije Druza razbijene su i natjerane na povlačenje, a dopremanje novih snaga beduinskih plemena ukazuje da bi se operacija mogla proširiti.

Dodatno, iz saveza beduinskih plemena proglašena je opća mobilizacija svih snaga, a glavnokomandujući su dali zakletvu "da neće popiti šoljicu kafe dok ne oslobode Suvejdu i ne poraze Druze".