Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŽELE POBJEDU

Ujedinjena plemena beduina u Siriji proglasila rat Druzima: Zauzeli su Suvejdu

Podršku odbrani Druza tokom cijele večeri pružaju avioni izraelskog ratnog zrakoplovstva koji bombarduju snage beduinskih plemena

Ujedinjena plemena beduina u Siriji. Platforma X

A. O.

18.7.2025

Svoje vojne snage ujedinilo je više od 40 plemena na jugu Sirije, a od jučer su zauzele većinski dio grada Suvejda (Suweida) od snaga sirijskih Druza koje podržava Izrael.

Operacije sa ciljem potiskivanja snaga Druza iz pokrajine As-Suvejda i grada Suvejda od jučer vode ujedinjena beduinska plemena.

Inače Suvejdu su proteklih dana zauzeli Druzi, a iz svih dijelova Sirije beduinske vođe poslale su vojsku i oružje na jug zemlje kako bi se porazili Druzi, čime je stvorena nova koalicija beduinskih plemena.

U borbama širom grada milicije Druza razbijene su i natjerane na povlačenje, a dopremanje novih snaga beduinskih plemena ukazuje da bi se operacija mogla proširiti.

Dodatno, iz saveza beduinskih plemena proglašena je opća mobilizacija svih snaga, a glavnokomandujući su dali zakletvu "da neće popiti šoljicu kafe dok ne oslobode Suvejdu i ne poraze Druze".

Podršku odbrani Druza tokom cijele večeri pružaju avioni izraelskog ratnog zrakoplovstva koji bombarduju snage beduinskih plemena.

Pored zračne podrške snage beduinskih plemena preuzele su većinski grad Suvejda pri čemu su zauzeta i brojna naselja zapadno od grada prema regiji Dara (Daraa).

Sirijska opservatorija za ljudska prava saopćila je da je od nedjelje u sukobima u provinciji Suvejda ubijeno više od 594 ljudi, dok iz Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova navode da je skoro 2.000 porodica raseljeno zbog nasilja širom južne provincije.

# SIRIJA
# DRUZI
# SUWEIDA
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.