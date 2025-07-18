Oba doma Kongresa SAD usvojila masovne rezove za stranu pomoć

Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio je rezove za stranu pomoć I za javne servise poput PBS-a i NPR-a, u iznosu od devet milijardi dolara.

To je učinjeno nakon što je to već uradio Senat, a ovi rezovi će postati službeni kada američki predsjednik Donald Tramp (Trump) potpiše zakon.

Očekuje se da će to uraditi u narednih par dana. Svi republikanci u Predstavničkom domu, osim Majka Tarnera (Mikea Turnera) i Brajan Ficpatrika (Briana Fitzpatricka), glasali su za ove rezove, koji su rezultat rada neformalnog Odjela za efikasnost vlade, kojeg je predvodio milijarder Ilon Mask (Elon Musk) prije napuštanja Bijele kuće.

Prije usvajanja ovog paketa rezova, došlo je do svađe među republikancima oko takozvanih "Epstajnovih (Epsteinovih) spisa", odnosno dokumenata o seksualnom prijestupniku Džefriju Epstajnu (Jeffreyju Epsteinu).

Na kraju, uspjeli su se dogovoriti da će glasati za ove rezove, a da će u sljedećih nekoliko dana na glasanje biti stavljena neobavezujuća rezolucija da se objave svi dokumenti vezani za ovaj slučaj.

Inače, zbog rezova u stranoj pomoći bez novca iz SAD-a ostat će brojni programi širom svijeta, a izdvaja se PEPFAR, program za borbu protiv HIV-a i AIDS-a.

Vrijedi istaći i da su članovi Demokratske stranke zaprijetili da republikanci više ne šalju rezove u Kongres, jer će izgubiti podršku za zakon o finansiranju vlade, koji se mora usvojiti do septembra, a za koji su potrebni i glasovi demokrata.