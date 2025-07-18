Saveznička vježba: SAD i Saudijska Arabija testiraju odbranu od dronova

U trenutku kada se trgovački brodovi sve češće preusmjeravaju oko Afrike, kako bi izbjegli napade koje izvode jemenski Huti, SAD i Saudijska Arabija udružile su snage u seriji pomorskih vježbi sa ciljem zaštite ključnih trgovačkih ruta, suzbijanja bespilotnih prijetnji i jačanja regionalnog savezništva.

Kako piše Reuters, vježbe u okviru Operation Prosperity Guardian uključivale su simulacije udara dronovima, neutralizaciju plutajućih mina i testiranje integrisanih sistema za rano otkrivanje prijetnji. Učestvovalo je više od 20 država, uključujući evropske i azijske saveznike.

Paralelna operacija

Jedna od ključnih komponenti vježbi bila je i paralelna operacija „Marine Defender 25“, održana u Džubejlu (Jubailu), istočnoj luci Saudijske Arabije na obali Arapskog zaljeva.

Prema saopćenju američke Centralne komande (CENTCOM), vježba je obuhvatila, uništavanje morskih mina i eksplozivnih sredstava, integraciju bespilotnih sistema, zajedničke pomorske patrole i borbene operacije u kompleksnim morskim uslovima.

- Vježba je pokazala snagu bilateralne saradnje i napredne sposobnosti u modernom ratovanju - poručili su iz CENTCOM-a. Naglašeno je da ovakve operacije poboljšavaju spremnost za djelovanje u nepoznatim okruženjima i jačaju interoperabilnost među partnerskim silama.

- Saradnja s ključnim regionalnim partnerima, poput Saudijske Arabije, predstavlja vrijednu priliku za unapređenje regionalne sigurnosti- dodao je zvaničnik CENTCOM-a.

Zaštita brodova

Od oktobra 2023. godine, Huti su ispalili više desetina projektila, dronova i kamikaza brodova na trgovačke i ratne ciljeve. Najnoviji incidenti uključuju i napad na grčki brod Magic Seas, čija je posada evakuisana nakon što je brod pretrpio ozbiljna oštećenja.

Prema pisanju Reutersa, više od 20 zemalja trenutno podržava Operaciju Prosperity Guardian, među njima i saveznici iz Evrope i Azije, dok EU vodi zasebnu misiju pod nazivom Aspides, fokusiranu na zaštitu evropskih brodova.

Huti su u više navrata poručili da ciljanjem brodova “izraelskih, američkih i britanskih interesa” pokušavaju izvršiti pritisak zbog rata u Gazi, no sve više neutralnih i trgovačkih brodova završava na meti, što izaziva zabrinutost širom svijeta.