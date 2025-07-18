Ruski zvaničnici oštro su reagovali na zajedničke vojne vježbe NATO-a i Moldavije, koje se provode u okviru šire saradnje sa članicama Saveza.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da Zapad „gura Moldaviju u prvi red sukoba“ i optužila NATO za pokušaj „okupacije zemlje“.

Demonstrativni karakter

- Ovo je jasan primjer militarizacije Moldavije od koje NATO ima isključivu korist. NATO priprema Moldaviju da postane nova Ukrajina- izjavila je Zaharova za rusku agenciju TASS, komentarišući zajedničke vježbe koje su u 2024. godini uključile tridesetak operacija s NATO trupama.

Prema njenim riječima, glavni grad Moldavije Kišinjev sve aktivnije sarađuje s državama članicama NATO-a, a vježbe imaju, kako je rekla, i demonstrativni karakter, a ne samo operativni.

Zabrinutost je posebno izražena u proruskoj regiji Pridnjestrovlje, gdje su lokalni separatistički lideri poručili da bi saradnja s NATO-om mogla „de facto označiti kraj pregovora“ i povratak u ratno stanje.

Andrej Safonov, zastupnik u separatističkom parlamentu u Tiraspolu, izjavio je da NATO uz podršku Rumunije „ciljano vodi Moldaviju ka konfrontaciji“.

Vojna alternativa

- Ulazak rumunskih i NATO trupa u Moldaviju označava kraj svih pokušaja mirnog rješenja. Tada ostaje samo vojna alternativa. A to znači – sukob s Rusijom- rekao je Safonov, aludirajući na stacionirane ruske trupe u Pridnjestrovlju.

Zapadni zvaničnici, međutim, ističu da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa suverenitetom Moldavije i da imaju za cilj jačanje kapaciteta odbrane, bez namjere eskalacije.

Kako je ranije prenio Reuters, NATO pažljivo prati sigurnosnu situaciju u regionu i ističe da je “saradnja sa suverenim državama u skladu s međunarodnim pravom, dok destabilizirajuću retoriku potpiruju akteri iz Moskve”.