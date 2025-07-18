Američki obavještajci potvrdili: Iranski predsjednik ranjen u izraelskom napadu

Dva visoka američka obavještajna izvora potvrdila su za CBS News da je predsjednik Irana, Masud Pežeskijan (Masoud Pezeskian), zaista ranjen u jednom od izraelskih napada na Iran koji su se dogodili prošlog mjeseca.

Informacije iranskih državnih medija, koji su ranije izvijestili o ovom incidentu, pokazale su se tačnim.

Pokušavao pobjeći

Prema tvrdnjama izvora, Pežeskijan je bio prisutan na sastanku Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost kada je došlo do izraelskog napada. Tom prilikom, predsjednik je zadobio povrede noge dok je pokušavao pobjeći kroz sigurnosni otvor u zgradi pogođenoj napadom.

Tokom nedavnog intervjua s američkim novinarom Tukerom Karlsonom(Tuckerom Carlsonom), Pežeskijan je otvoreno optužio Izrael za pokušaj atentata.

– Pokušali su, da. I djelovali su u skladu s tim, ali nisu uspjeli – izjavio je Pežeskijan, dodavši da su napadači imali obavještajne podatke zahvaljujući špijunima u iranskom sigurnosnom aparatu.

– Bio sam na sastanku. Razgovarali smo o strategijama napretka kada je došlo do bombardovanja. Zahvaljujući sigurnosnim mjerama, preživio sam – rekao je iranski predsjednik.

Pežeskijan nije otkrio tačan datum napada.

Oružani sukob

Iako je vijest izazvala veliki interes javnosti i medija, ni Bijela kuća ni izraelska vlada nisu komentirali najnovije informacije. Iranski dužnosnici također su odbili dati izjave za medije.

U žestokom 12-dnevnom oružanom sukobu između Irana i Izraela poginule su stotine ljudi u Iranu, dok je 28 osoba ubijeno u Izraelu. Iako je konflikt okončan prekidom vatre koji je posredovala administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa, i Teheran i Tel Aviv proglasili su pobjedu.

Gubici u iranskom vojnom vrhu

Sukobi su odnijeli i živote nekih od najviših iranskih vojnih dužnosnika. Među poginulima su general Hosein Salami, komandant Revolucionarne garde, te general Amir Ali Hajizadeh, šef programa balističkih raketa.

Sjedinjene Američke Države su također izvele zračne napade na nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja tokom krize, dodatno pogoršavši ionako nestabilnu situaciju na Bliskom istoku.