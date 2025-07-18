Tramp traži objavu dokumenata o Epstajnu nakon otkrivene poruke u rođendanskom albumu

The Wall Street Journal je objavio sadržaj rođendanskog pisma koje je Donald Tramp (Trump) navodno poslao Džefriju Epstajnu (Jeffreyju Epsteinu) 2003. godine, u kojem se nalazi crtež nage žene i enigmatska poruka:

- Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna predivna tajna.“

Pismo je bilo dio luksuznog albuma koji je za Epstajnov 50. rođendan sastavila Gelijn Maksvel (Ghislaine Maxwell) , a WSJ tvrdi da je rukom ispisana poruka potpisana sa „Donald“.

Predsjednik je reagovao ekspresno – nazvao je priču lažnom i zlonamjernom, te zatražio od američke državne tužiteljice Pem Bondi (Pam) da objavi sve relevantne dokumente i svjedočenja velike porote u slučaju Epstajn.

- Dosta je bilo laži. Objavite sve dokumente. Dosta je šutnje oko Epstajna - poručio je Tramp, prema pisanju The Wall Street Journal.

Prema izvještaju švedskog portala Omni.se, pored crteža u pismu se nalazi i dijalog u strip-stilu, a WSJ ističe da dokument nije prethodno bio javno objavljen. Tramp sada najavljuje tužbe protiv WSJ-a, NewsCorpa i Ruperta Murdoka (Ruperta Murdocha), tvrdeći da mu se „pokušava podmetnuti priča koju nikada nije potpisao.