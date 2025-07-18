Kalas: EU postigla dogovor o 18. paketu sankcija prema Rusiji

Evropska unija postigla je dogovor o 18. paketu sankcija prema Rusiji, kojim je predviđen niz mjera usmjerenih protiv ruske naftne i energetske industrije.

To je objavila visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kallas).

Ona je napisala na platformi X da je EU upravo odobrila jedan od svojih najjačih paketa sankcija prema Rusiji do sada.

Kalas je navela da je cilj sankcija da zaustavljanje agresije na Ukrajinu postane jedini put za Rusiju.

Evropska komisija je prošlog mjeseca predložila 18. paket sankcija protiv Rusije zbog, kako je rečeno, njene invazije na Ukrajinu 2022. godine, usmjerene na energetske prihode Moskve, banke i vojnu industriju.

Predloženi paket je uključio promjenljivo ograničenje cijene ruske nafte od 15 posto ispod prosječne tržišne cijene sirove nafte u prethodna tri mjeseca, rekle su ranije diplomate EU.

Prijedlogom se, također, zabranjuju transakcije sa ruskim gasovodima Sjeverni tok, a zabrana važi i za banke koje se bave zaobilaženjem sankcija.

Slovačka je nekoliko puta do sada stavila veto na paket kako bi pokušala da dobije ustupke u odvojenom planu za postepeno ukidanje ruske nafte i gasa, koji, za razliku od sankcija, ne zahtijeva jednoglasnu podršku zemalja EU.

Međutim, premijer te zemlje Robert Fico rekao je sinoć da će Slovačka danas prestati da blokira usvajanje 18. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije jer bi to, kako je naveo, bilo kontraproduktivno u ovom trenutku.

I Malta je ranije izrazila rezerve u vezi sa predloženim ograničenjem cijene ruske nafte, ali je vlada te zemlje, prema navodima evropskih diplomata, saopćila da će danas podržati nove sankcije.