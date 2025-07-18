MERC ODLUČAN

Njemačka više ne toleriše ilegalce: Grupa Afganistanaca iz Njemačke deportovana u Kabul

Nove njemačke vlasti, pod kancelarom Friedrichom Merzom, odlučile su se na masovne deportacije

Anadolija

D. H.

18.7.2025

Iz Leipziga je jutros poletio prvi avion s migrantima koji su deportovani iz Njemačke u Afganistan, piše njemački Bild.

Cijela operacija je, kako pišu mediji u ovoj zemlji, obavljena u tajnosti zbog potencijalnih protesta grupa koji se protive deportacijama.

Po uzoru na migrantsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, nove njemačke vlasti, pod kancelarom Friedrichom Merzom, odlučile su se na masovne deportacije, a ova operacija je u medijima dobila ime "Merzovi letovi."

Inače, na prvom deportacijskom letu su bile osobe iz Afganistana, koji su iz raznih dijelova Njemačke prvo prebačeni u Leipzig, da bi zatim bili stavljeni na let za Kabul.

Bild tvrdi i da su svi deportovani migranti ranije osuđeni za krivična djela poput krađe, rasparčavanja narkotika i napad.

Treba još istaći da, prema Centralnom registru stranaca Njemačke, zaključno s 30. junom, u Njemačkoj je boravilo 11.172 afganistanska državljana koji su bili obavezni napustiti zemlju, uključujući 9.462 s privremenom obustavom deportacije i 1.710 bez nje.

# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
