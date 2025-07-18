Orban: Ovaj budžet bi mogao uništiti Evropsku uniju

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da nacrt budžeta Evropske unije predstavlja prijetnju opstanku same Unije, upozorivši da bi takav finansijski plan mogao dovesti do njenog urušavanja prije kraja naredne godine.

- Ovaj budžet bi uništio Evropsku uniju. Ne vjerujem da će ovakav budžet preživjeti do sljedeće godine - rekao je Orban u izjavi za mađarski Kosut radio (Kossuth Radio).

Prikrivena sredstva

Posebno je kritikovao to što se, kako tvrdi, u budžetu predviđaju i otvorena i prikrivena sredstva za proces pristupanja Ukrajine EU, iako još uvijek nije donesena zvanična odluka o njenom članstvu.

- Pogrešno je izdvajati novac za nešto što još nije dogovoreno - poručio je.

Osudio planirane rezove

Orban je također osudio planirane rezove u sektoru poljoprivrede, upitavši da li to znači da će milioni farmera širom Evrope biti napušteni.

- Ako ovaj budžet bude usvojen, Evropska komisija će morati ili da ga u potpunosti povuče ili da se povuče korak po korak, evropske zemlje ga neće prihvatiti - poručio je mađarski premijer u izjavi za radio koju je na društvenoj mreži X objavio portparol mađarske vlade Zoltan Kovacs.

Mađarski premijer je ponovio i da je američki predsjednik Donald Tramp jedini čovjek koji može zaustaviti rat Rusije i Ukrajine.