Država Katar povezala 100 djece s njihovim porodicama u Ukrajini i Rusiji

Država Katar je ovog mjeseca uspješno nastavila svoje posredničke napore na ponovnom povezivanju djece s njihovim porodicama, koje je rat između Ruske Federacije i Republike Ukrajine razdvojio.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Države Katar, u okviru nove faze ove značajne međunarodne humanitarne misije, 11 djece je ponovno spojeno sa svojim rođacima u Ukrajini, dok je troje djece vraćeno njihovim porodicama u Rusiji, prenosi Ambasada Države Katar u BiH.

Posredničke aktivnosti

Time je ukupni broj djece koja su od početka katarskih posredničkih aktivnosti ponovo ujedinjena sa svojim porodicama porastao na 100.

Državni ministar u Ministarstvu vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh al-Khulaifi, istakao je da trajni napori Države Katar u povezivanju djece s njihovim porodicama u Ukrajini i Rusiji predstavljaju nastavak kontinuiranog katarskog pristupa posredovanju i rješavanju sukoba mirnim putem, u skladu s načelima međunarodnog prava.

Međunarodna solidarnost

Također je naglasio da ti napori odražavaju trajnu predanost Države Katar humanitarnim principima i međunarodnoj solidarnosti.

Al-Kulaifi je, uz to, izrazio zahvalnost Države Katar povjerenici za prava djece pri predsjedniku Ruske Federacije, Mariji Lvovoj-Belovoj, kao i povjereniku ukrajinske Vrhovne rade za ljudska prava, Dimitru Lubinetsu (Dmytru Lubinetsu), na njihovim neumornim zalaganjima koja su doprinijela uspjehu ove inicijative usmjerene na ponovno ujedinjenje razdvojenih porodica, prenijela je agencija QNA, saopćeno je iz Ambasade Katara u BiH.