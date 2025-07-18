Reformom bez presedana: State Department gasi ured za vraćanje tijela preminulih diplomata

Američki State Department suočen je s oštrim kritikama nakon što je, u sklopu šire reorganizacije, ukinuo Ured za pomoć porodicama poginulih diplomata (Office of Casualty Assistance - OCA), koji je decenijama pružao logističku i emocionalnu podršku porodicama službenika koji izgube život u inostranstvu.

Narušen kvalitet

Kako prenosi Reuters, odluka je izazvala zabrinutost zbog gubitka specijalizovane ekspertize i pažljivo građene mreže povjerenja između službenika i porodica stradalih diplomata. Kancelarija je prebačena pod Opći ured za odnose s uposlenicima, što je formalno zadržalo njene funkcije, ali je, prema mišljenju kritičara, značajno narušilo kvalitet podrške.

Posebnu pažnju izazvao je tajming: ova promjena je uslijedila dok je još u toku repatrijacija tijela Brajana Metjua Foknana (Briana Matthew Faughnana) , diplomate poginulog 9. jula u saobraćajnoj nesreći u Meksiku. Porodice i senatori, uključujući Džina Šahina (Jeanne Shaheen), upozoravaju da je postupanje prema žrtvama i njihovim najbližima zadnje mjesto na kojem se smije štedjeti.

– Država mora osigurati dostojanstven ispraćaj svojim službenicima. Ukidanje OCA-e šalje pogrešnu poruku- izjavila je Edit Bartli (Edith Bartley), članica porodice žrtava terorističkog napada na američku ambasadu u Keniji 1998. godine, prenosi Reuters.

Simbol pažnje

Ukidanje OCA dio je šireg vala otkaza i kadrovskih promjena. Prema zvaničnim podacima, više od 1.350 zaposlenih – od čega 1.107 civilnih službenika – otpušteno je tokom jula. Reforma je predvođena državnim sekretarom Markom Rubiom (Marcom Rubiom), a sve u okviru nove kadrovske politike administracije Donalda Trampa (Trumpa).

– Želimo smanjiti birokratski balast i povećati operativnu efikasnost- izjavio je Rubio, ali su reakcije iz Kongresa i bivših diplomata oštro negativne, izvještava Reuters.

Više od 130 bivših visokih zvaničnika potpisalo je otvoreno pismo izražavajući zabrinutost da ovakvi potezi slabe temeljnu strukturu američke diplomatije – posebno u kriznim zonama gdje su procedure repatrijacije i sigurnosnog odgovora ključne.

Reuters ističe da OCA nije bila samo birokratski ured – već simbol pažnje države prema onima koji su život posvetili službi. Njeno ukidanje otvara pitanje: gdje se u štednji gubi humanost?