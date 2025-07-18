Od vjerskog vođe do političara: Ko je šeik koji vodi Druze u Siriji

Šeik Hikmat al-Hijri, vjerski vođa druske zajednice u Siriji, ostaje jedna od najutjecajnijih osoba koje oblikuju turbulentni politički i društveni život pokrajine, posebno usred dugogodišnjih napetosti s režimskim snagama i lokalnim oružanim grupama.

Hijri je istaknuti vjerski i društveni autoritet među sirijskim Druzima, a rođen je u Venezueli 1965. godine, gdje mu je u to vrijeme radio otac. Kasnije se vratio u Siriju, završio školovanje u Sveidi (Sweidi) i diplomirao pravo na Univerzitetu u Damasku 1990. godine.

Hijri odlazi u Venezuelu 1993. zbog posla prije nego što se 1998. vraća u sirijsku pokrajinu Sveidu i nastanjuje u svom rodnom gradu Kanavatu (Qanawatu), sjedištu druskog duhovnog predsjedništva.

Nakon misteriozne smrti brata, Šeika Ahmada al-Hijrija, u saobraćajnoj nesreći, Hijri preuzima vodstvo i optužuje režim Bašara al Asada (Bashara al-Assada) za njegov atentat.

Promjene političkog stava

U ranim godinama sirijskog ustanka, Hijri održava relativno neutralan stav, unatoč poznatoj bliskosti s predsjednikom Asadom. Međutim, prekretnica se dogodila 2013. godine kada se pojavio uz Asada na sprovodu svog brata, održavši kontroverzni govor.

- Ovaj događaj se pretvorio u radost. Ti si nada - Bašar nada, Bašar nacija, Bašar panarabizma i Arapa, rekao je Hijri.

U sljedećim godinama, Hijri je izrazio nedvosmislenu podršku Asadu. Poticao je drusku mladež da se pridruži sirijskoj vojsci i 2015. godine javno pozvao režim da naoruža stanovnike Sveide kako bi se odbranili od militanata.

Delegacija iračke milicije Harakat al-Nujaba posjetila je Hijrija 2017., dodijelivši mu takozvani "Islamski štit otpora" što dodatno potiče kontroverze oko njegovog saveza s frakcijama koje podržava Iran u Siriji.

Konačan prekid

Početkom 2020. godine, Hijri je počeo zauzimati drugačiji stav, izdajući izjavu u kojoj poziva na plan ekonomskog spašavanja kako bi se obuzdala korupcija. Njegove su primjedbe došle usred vala protesta u pokrajini zbog pogoršanja životnih i ekonomskih uvjeta.

Unatoč tome, čini se da šef Vojne sigurnosti u južnoj Siriji, brigadni general Luaj al-Ali (Louay), nije zaboravio Hijrijev prethodni stav, navodno uvrijedivši i šeika i drusku zajednicu tokom telefonskog poziva između njih dvojice.

Incident je izazvao velike proteste širom pokrajine i promijenio Hijrijeve osjećaje prema Asadovom režimu. Iako je Asad pokušao obuzdati posljedice izravnim telefonskim pozivom, napetosti su nastavile eskalirati.

Hijri 2022. otvoreno pozvao na smjenu Sveidinih sigurnosnih šefova i proglašava "opću mobilizaciju" protiv režimskih snaga i povezanih milicija.

Nakon pada Asadovog režima u decembru 2024. godine i uspona prijelaznog predsjednika Ahmada al-Šara (Sharaa), Hijri u početku izražava spremnost na saradnju s novim vlastima, posebno u upravljanju Sveidinom osjetljivom zadaćom dok se ne formira nacionalna vojska. Priznao je određeni stepen usklađenosti s prijelaznim političkim vodstvom.

Osudio i prijelaznu vladu

Do marta 2025. godine, Hijri dramatično je promijenio ton. Prijelaznu vladu deklarisao je "ekstremističkom i međunarodno traženom" i u potpunosti odbacio privremenu ustavnu deklaraciju. Umjesto toga, pozvao je na participativni demokratski sistem.

Hijri je zahtijevao međunarodnu zaštitu za Sveidu, insistirao na tome da lokalne frakcije ostanu naoružane i rekao je za Vašington Post (The Washington Post) da "Izrael nije neprijatelj" što je zapanjujuća izjava vjerske osobe koja je nekoć bila povezana s Osovinom otpora.

Posljednjih dana izbili su nasilni sukobi između naoružanih druskih grupa i beduinskih frakcija u Sveidi što je rezultiralo s više od 30 smrtnih slučajeva i 100 ozljeda, prema službenim izvješćima.