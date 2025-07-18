BBC objavio satelitske snimke razaranja Gaze: Sve sravnjeno sa zemljom

Izrael je od marta ove godine, nakon prekida primirja, uništio hiljade građevina u Pojasu Gaze, uključujući cijele gradove i predgrađa u kojima su živjele desetine hiljada ljudi. Sve je u roku od nekoliko sedmica sravnjeno sa zemljom.
BBC je objavio satelitske snimke koje prikazuju razmjere razaranja na područjima za koja izraelska vojska tvrdi da su pod njihovom operativnom kontrolom. Mnoge oštećene, ali i netaknute građevine, planski su srušene. Riječ je o kontrolisanom rušenju stambenih zgrada, škola i druge infrastrukture.
Više pravnih stručnjaka izjavilo je za BBC da je vrlo vjerovatno da se radi o ratnom zločinu, budući da Ženevskom konvencijom okupacijskoj sili nije dozvoljeno uništavati infrastrukturu.
S druge strane, izraelska vojska tvrdi da su njihove akcije u skladu sa međunarodnim pravom, navodeći da palestinska militantna organizacija Hamas skriva vojna sredstva u civilnim područjima, te da se imovina uništava samo kada je to neophodno zbog vojnih potreba.
Izraelski ministar odbrane Israel Kac prošlog mjeseca predstavio je plan za uspostavljanje onoga što je nazvao humanitarnim gradom na ruševinama Rafaha, gdje je prvobitno bilo zatočeno 600 hiljada Palestinaca. Ovaj plan naišao je na oštre kritike, između ostalih i bivšeg izraelskog premijera Ehuda Olmerta, koji je za BBC rekao da bi se plan mogao tumačiti kao uspostavljanje koncentracionog logora.
Izrael je rušenjem zgrada formirao "sigurnosne zone" i koridore kojima se odvajaju dijelovi Gaze. Jedan od posljednjih uspostavljenih koridora razdvaja zapadni od istočnog Kan Junisa, navodi BBC.