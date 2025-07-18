BBC objavio satelitske snimke razaranja Gaze: Sve sravnjeno sa zemljom

Izrael je od marta ove godine, nakon prekida primirja, uništio hiljade građevina u Pojasu Gaze, uključujući cijele gradove i predgrađa u kojima su živjele desetine hiljada ljudi. Sve je u roku od nekoliko sedmica sravnjeno sa zemljom.

BBC je objavio satelitske snimke koje prikazuju razmjere razaranja na područjima za koja izraelska vojska tvrdi da su pod njihovom operativnom kontrolom. Mnoge oštećene, ali i netaknute građevine, planski su srušene. Riječ je o kontrolisanom rušenju stambenih zgrada, škola i druge infrastrukture.

Više pravnih stručnjaka izjavilo je za BBC da je vrlo vjerovatno da se radi o ratnom zločinu, budući da Ženevskom konvencijom okupacijskoj sili nije dozvoljeno uništavati infrastrukturu.