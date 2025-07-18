TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan razgovarao s Putinom: Sukobi u Siriji prijete cijeloj regiji

Razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, saopćeno je iz Direkcije za komunikacije Republike Turske

Putin i Erdoan. Kremlin.ru

Anadolija

18.7.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je u petak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da sukobi koji su izbili nakon povlačenja sirijskih snaga iz regije Suvajda predstavljaju prijetnju sigurnosti cijele regije, javlja Anadolu.

Dvojica lidera su tokom telefonskog razgovora razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, saopćeno je iz Direkcije za komunikacije Republike Turske na mreži X.

Erdoan je istakao da je cilj Turske da osigura stabilnost i bezbjednost u Siriji te podrži njen oporavak, naglasivši da je važno da Izrael ne krši suverenitet Sirije.

Također je naglasio značaj pokretanja treće runde pregovora između Rusije i Ukrajine, dodavši da će Turska nastaviti biti domaćin mirovnim razgovorima u Istanbulu čim se strane dogovore o terminima.

