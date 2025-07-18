Papa razgovarao s Netanjahuom: Ponovio apel za prekid vatre u Gazi

Papa Lav XIV. danas je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, osuđujući dramatičnu humanitarnu situaciju u Gazi i ponovio apel za trenutni prekid vatre u opkoljenoj palestinskoj enklavi.

- U telefonskom razgovoru, Lav je ponovio svoj poziv na oživljavanje pregovora i postizanje prekida vatre i završetak sukoba - saopćio je vatikanski Ured za tisak.

Papa je izrazio duboku zabrinutost zbog teške humanitarne situacije stanovništva Gaze, posebno djece, starijih i bolesnih, te istakao hitnost zaštite vjerskih objekata.

Jučer su izraelske snage izvele napad na Crkvu Svete Obitelji u Gazi, jedinu katoličku crkvu u gradu, pri čemu su ubijene tri osobe, a nekoliko ranjeno.

- U svojoj višemjesečnoj smrtonosnoj ofenzivi na Pojas Gaze, izraelska vojska bombardirala je nekoliko bogomolja, uključujući Baptističku crkvu u Gazi i Grčku pravoslavnu crkvu Svetog Porfirija, najstariju u Pojasu Gaze i treću najstariju na svijetu - navodi se u izvještajima.

Crkva Svete Obitelji od oktobra 2023. pruža utočište mnogim raseljenim Palestincima, nakon početka izraelske ofenzive u kojoj je stradalo više od 56 hiljada ljudi. Napadi su uslijedili nakon upada Hamasa u Izrael 7. oktobra 2023., kada je ubijeno oko 1.300 ljudi, većinom civila.