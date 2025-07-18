NJEMAČKI KANCELAR

Merc poručio Netanjahuu: Nadam se brzom prekidu vatre u Gazi

Hitno potrebna humanitarna pomoć sada mora stići do ljudi u Pojasu Gaze na siguran i human način, poručio je

18.7.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u petak je u telefonskom razgovoru poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) kako se nada "brzom prekidu vatre" u ratom razorenoj Gazi, saopćila je vlada u Berlinu.

Merc je također "naglasio da hitno potrebna humanitarna pomoć sada mora stići do ljudi u Pojasu Gaze na siguran i human način" te da je "razoružanje Hamasa imperativ", navodi se u saopćenju iz njegovog ureda.

- Kancelar je izrazio nadu u brz prekid vatre u Pojasu Gaze. Svi preostali taoci Hamasa, uključujući i one s njemačkim državljanstvom, moraju biti odmah pušteni - dodaje se.

U saopćenju se dodaje da se Merc "zalaže za pronalaženje održivog poslijeratnog poretka za Gazu koji uzima u obzir izraelske sigurnosne potrebe i palestinsko pravo na samoodređenje".

Kancelar je “također naglasio da ne bi trebalo biti poteza prema aneksiji Zapadne obale".

Govoreći danas na konferenciji za novinare, Merc je situaciju u Gazi opisao kao "vrlo neprihvatljivu".

Također je naglasio predanost Njemačke sigurnosti Izraela, rekavši: "Činimo sve što možemo kako bismo osigurali pravdu za obje strane, jasno je gdje stojimo. Također, međutim, vidimo patnju palestinskog stanovništva i pokušavamo učiniti sve što je moguće kako bismo pružili humanitarnu pomoć".

Više od 21 mjeseca rata stvorilo je teške humanitarne slove za stanovništvo Gaze, rasejavajući većinu stanovnika i uzrokujući ozbiljnu nestašicu hrane i drugih osnovnih potrepština.

