Merz ponovo uništio nade Ukrajine za brz ulazak u EU

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) ponovo je ugasio nade Ukrajine da bi brzo mogla postati članica Evropske unije, upozorivši da bi taj proces mogao potrajati godinama.

- Naš glavni prioritet u ovom trenutku jeste učiniti sve što možemo kako bismo okončali rat - izjavio je on na sastanku s rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom (Nicușor Dan) u Berlinu, u petak.

Nakon toga, dodao je Merc, uslijedit će razgovori o obnovi Ukrajine. To bi bio proces koji bi na kraju mogao dovesti do članstva u EU, ali, kako je rekao, "to će potrajati nekoliko godina".

Ukrajina je kandidat za članstvo u EU od 2022. godine i želi što skoriji prijem u ovaj blok.

Merc je izjavio da, sve dok je Ukrajina pod napadom i u ratnom stanju, "pristup Evropskoj uniji naravno ostaje praktično nemoguć".

- Cilj je, ipak, približiti zemlju EU koliko god je to moguće i čvrsto je vezati za evropsku zajednicu - rekao je njemački kancelar.

Ukrajina se već više od tri godine brani od ruske invazije punog obima, podsjeća dpa.