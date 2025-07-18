Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"TO ĆE POTRAJATI"

Merz ponovo uništio nade Ukrajine za brz ulazak u EU

Naš glavni prioritet u ovom trenutku jeste učiniti sve što možemo kako bismo okončali rat, izjavio je

Fridrih Merc. AP

FENA

18.7.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) ponovo je ugasio nade Ukrajine da bi brzo mogla postati članica Evropske unije, upozorivši da bi taj proces mogao potrajati godinama.

- Naš glavni prioritet u ovom trenutku jeste učiniti sve što možemo kako bismo okončali rat - izjavio je on na sastanku s rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom (Nicușor Dan) u Berlinu, u petak.

Nakon toga, dodao je Merc, uslijedit će razgovori o obnovi Ukrajine. To bi bio proces koji bi na kraju mogao dovesti do članstva u EU, ali, kako je rekao, "to će potrajati nekoliko godina".

Ukrajina je kandidat za članstvo u EU od 2022. godine i želi što skoriji prijem u ovaj blok.

Merc je izjavio da, sve dok je Ukrajina pod napadom i u ratnom stanju, "pristup Evropskoj uniji naravno ostaje praktično nemoguć".

- Cilj je, ipak, približiti zemlju EU koliko god je to moguće i čvrsto je vezati za evropsku zajednicu - rekao je njemački kancelar.

Ukrajina se već više od tri godine brani od ruske invazije punog obima, podsjeća dpa.

# FRIEDRICH MERZ
# EU
# NJEMAČKA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.