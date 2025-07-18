STRAVIČNA NESREĆA

Reutersov izvor: Kapetan prekinuo dotok goriva u avion Air Indije u kojem je poginulo 260 ljudi

Postoji velika vjerovatnoća da je pilot aviona Air Indije odgovoran za nesreću koja se prošlog mjeseca dogodila u Indiji

Olupina aviona Air Indije. AP

M. Až.

18.7.2025

Agencija Reuters, pozivajući se na izvor čiji je identitet poznat samo ovom mediju, objavila je da postoji velika vjerovatnoća da je pilot aviona Air Indije odgovoran za nesreću koja se prošlog mjeseca dogodila u Indiji, a u kojoj je poginulo 260 osoba.

Izvor koji je želio ostati anoniman, a koji je upoznat s ranom procjenom dokaza američkih zvaničnika, naveo je da se na osnovu audiosnimka razgovora iz pilotske kabine može zaključiti da je kapetan aviona prekinuo dotok goriva u motore. Na snimku se čuje kako prvi oficir pita kapetana zašto su prekidači za gorivo postavljeni tako da zaustavljaju protok goriva prema motorima, te ga moli da omogući ponovno snabdijevanje gorivom.

Međutim, ne postoji videosnimak iz pilotske kabine koji bi mogao definitivno potvrditi da je kapetan zaista fizički pomjerio prekidače u položaj koji onemogućava dotok goriva.

I američki list Wall Street Journal objavio je kako je moguće da je kapetan skrivio jednu od najtežih avionskih nesreća u posljednjih deset godina. Ipak, vlasti u Indiji su optužile pojedine medije da izvlače neosnovane zaključke koristeći selektivne i neprovjerene informacije. Poručili su da je istraga i dalje u toku i da je prerano donositi konačne zaključke.

U preliminarnom izvještaju indijskih vlasti koji je objavljen 12. jula navodi se da se na audiosnimku čuje kako jedan pilot pita kolegu zašto je prekinut dotok goriva, na šta mu ovaj odgovara da to nije on uradio, prenosi Reuters.

