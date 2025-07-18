Trampov biograf: Tramp i Epstin su bili prijatelji, a onda ga je Tramp preveslao

Donald Tramp i Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) bili su "najbliži prijatelji" od 1989. do 2004. godine, izjavio je Majkl Volf (Michael Wolff), biograf američkog predsjednika, u intervjuu za Sky News.

- Nije ništa čudno što su bili bliski. Vjerovatno su se vidjeli kao staromodni neženje, Tramp je povremeno bio u braku, povremeno ne, a kad je bio u braku, činilo se da mu to nije previše smetalo - rekao je Volf voditelju Kamaliju Melburnu

Volf: Tramp je prevario Epstina

Prema Volfu, njihovo prijateljstvo puklo je 2004. godine tokom nadmetanja za luksuznu nekretninu u Palm Biču. Epstin je, kaže, bio uvjeren da je dao najvišu ponudu od 36 miliona dolara, a Trampa je poveo sa sobom da mu da savjet o uređenju bazena.

- Međutim, njegov prijatelj Tramp ga je preveslao i ponudio 40 miliona, tako mu oteo kuću - tvrdi Volf.

Biograf, koji kaže da je bio posljednja osoba kojoj se Epstin obratio prije smrti, istakao je da Tramp na optužbe o njihovom odnosu odgovara negiranjem i izbjegavanjem.

- Najglasniji zahtjevi za transparentnošću dolaze upravo od njegovih ljudi - rekao je Volf, aludirajući na podjele unutar MAGA pokreta, čiji dio traži objavu svih informacija o Epsteinovim kontaktima.

- Epstinova priča postala je centralna teorija zavjere krajnje desnice okupljene oko MAGA pokreta. Ušli su u drugi Trampov predsjednički mandat uvjereni da će razotkriti istinu – ne sluteći da bi dio te istine mogao uključivati i Trampov odnos sa Epstinom - zaključio je Volf.

Napisao četiri knjige o Trampu

2018. godine Volf je objavio knjigu Vatra i bijes: Unutar Trampove Bijele kuće, u kojoj su opisani neugodni detalji o ponašanju američkog predsjednika, kaotični odnosi među visokim dužnosnicima Bijele kuće, kao i pogrdni komentari o Trampovoj porodici koje je izrekao bivši glavni strateg Stiv Bannon.

Knjiga je brzo postala broj jedan na listi bestselera New York Timesa i bila je prva od četiri Volfove knjige o Trampu na vlasti, uz Opsadu (2019.), Lavinu (2021.) i Sve ili ništa (2025.).