Američki general digao Moskvu na noge: Zbog ovih izjava Rusi smatraju da se NATO priprema za rat

Komandant Američke vojske za Evropu i Afriku, general Kris Donahju, izjavio je da bi NATO snage mogle zauzeti snažno utvrđenu rusku Kalinjingradsku oblast "u vremenskom roku kakav dosad nije viđen", ako bude potrebno, piše Defense News.
Kalinjingradska oblast, smještena između Poljske i Litvanije, okružena teritorijom NATO-a, prostire se svega 75 kilometara u širinu. Donahju je rekao da savezničke sposobnosti sada omogućavaju da se "ta regija neutralizira kopnenim putem" brže nego ikada prije.
Njegove izjave dolaze u jeku pojačanih tenzija između NATO-a i Rusije te implementacije nove strategije Saveza poznate kao "Linija odvraćanja na istočnom krilu". Ova inicijativa usmjerena je na jačanje kopnenih snaga, integraciju odbrambene industrije i raspoređivanje standardiziranih digitalnih sistema i platformi za lansiranje, s ciljem brže koordinacije na ratištu.
- Kopnena domena ne postaje manje važna, već sve važnija. Sada se protivzračne i protivpomorske zone mogu neutralisati sa zemlje. Sada možete preuzeti kontrolu nad morem kopnenim putem. Sve to vidimo kako se odvija u Ukrajini - rekao je Donahju.
Ruski zastupnik Leonid Slucki, predsjednik Odbora za vanjske poslove ruskog parlamenta, upozorio je da bi svaki napad na Kalinjingrad izazvao protumjere.
- Napad na Kalinjingradsku oblast jednak je napadu na Rusiju. Svim odgovarajućim protumjerama, uključujući i upotrebu nuklearnog oružja - rekao je Slucki za rusku državnu novinsku agenciju TASS.
Potencijalna tačka sukoba
Kalinjingrad, ruska eksklava bez direktne kopnene veze s ostatkom Rusije, jedna je od najmilitarizovanijih regija u Evropi i smatra se potencijalnom tačkom sukoba između NATO-a i Rusije.
Nova NATO-ova odbrambena postavka dolazi nakon upozorenja zapadnih obavještajnih službi da bi Rusija mogla predstavljati vojnu prijetnju članicama Saveza u narednih pet godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je upozoravao da bi neobuzdana ruska agresija u Ukrajini mogla prerasti u direktan napad na teritoriju NATO-a.
Reakcije iz Rusije
Na izjave američkog generala stižu sve oštrije reakcije iz Rusije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija uzima u obzir sve tvrdnje o mogućim vojnim aktivnostima NATO-a. Peskov je naglasio da to uključuje i izjave generala o planovima Saveza za „operativno potiskivanje“ ruskih odbrambenih kapaciteta u Kalinjingradskoj oblasti.
- Sve takve izjave uzimaju se u obzir - rekao je Peskov novinarima, komentarišući Donahjuove tvrdnje iznesene na konferenciji u Njemačkoj, prenosi agencija RIA Novosti. Peskov je istakao da takva retorika i neprijateljski stav NATO-a prema Rusiji "prisiljavaju Moskvu da poduzme odgovarajuće mjere za osiguranje vlastite sigurnosti".
Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško smatra da članice NATO-a planiraju kako ostvariti vojnu prijetnju Rusiji i pripremiti Savez za mogući sukob.
- Vojna izgradnja podređena je samo jednom cilju – da se na svim pravcima ostvari vojna nadmoć, stvori realna vojna prijetnja Ruskoj Federaciji i faktički pripremi vojna struktura NATO-a i Evropske unije za oružani sukob s Rusijom - izjavio je Gruško, prenosi RIA Novosti.
Rusija već duže vremena izražava zabrinutost zbog, kako navodi, "bez presedana vojne aktivnosti NATO-a" u blizini svojih zapadnih granica. Moskva upozorava da Savez svoje aktivnosti naziva "odvraćanjem ruske agresije", dok zapravo, prema Kremlju, provocira destabilizaciju regije. Zvaničnici u Moskvi tvrde da zapadni političari sistematski koriste "mit o ruskoj prijetnji" kako bi skrenuli pažnju javnosti sa svojih unutrašnjih problema.