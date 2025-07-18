Američki general digao Moskvu na noge: Zbog ovih izjava Rusi smatraju da se NATO priprema za rat

Komandant Američke vojske za Evropu i Afriku, general Kris Donahju, izjavio je da bi NATO snage mogle zauzeti snažno utvrđenu rusku Kalinjingradsku oblast "u vremenskom roku kakav dosad nije viđen", ako bude potrebno, piše Defense News.

Kalinjingradska oblast, smještena između Poljske i Litvanije, okružena teritorijom NATO-a, prostire se svega 75 kilometara u širinu. Donahju je rekao da savezničke sposobnosti sada omogućavaju da se "ta regija neutralizira kopnenim putem" brže nego ikada prije.

Njegove izjave dolaze u jeku pojačanih tenzija između NATO-a i Rusije te implementacije nove strategije Saveza poznate kao "Linija odvraćanja na istočnom krilu". Ova inicijativa usmjerena je na jačanje kopnenih snaga, integraciju odbrambene industrije i raspoređivanje standardiziranih digitalnih sistema i platformi za lansiranje, s ciljem brže koordinacije na ratištu.

- Kopnena domena ne postaje manje važna, već sve važnija. Sada se protivzračne i protivpomorske zone mogu neutralisati sa zemlje. Sada možete preuzeti kontrolu nad morem kopnenim putem. Sve to vidimo kako se odvija u Ukrajini - rekao je Donahju.

Ruski zastupnik Leonid Slucki, predsjednik Odbora za vanjske poslove ruskog parlamenta, upozorio je da bi svaki napad na Kalinjingrad izazvao protumjere.

- Napad na Kalinjingradsku oblast jednak je napadu na Rusiju. Svim odgovarajućim protumjerama, uključujući i upotrebu nuklearnog oružja - rekao je Slucki za rusku državnu novinsku agenciju TASS.

Potencijalna tačka sukoba

Kalinjingrad, ruska eksklava bez direktne kopnene veze s ostatkom Rusije, jedna je od najmilitarizovanijih regija u Evropi i smatra se potencijalnom tačkom sukoba između NATO-a i Rusije.