Iran tvrdi: Obavještajni podaci pokazuju da se SAD priprema za rat

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da je iranski nuklearni program pretrpio nepopravljiv udarac u američkim napadima prošlog mjeseca, te da mu se ne žuri s nastavkom pregovora s Teheranom.

Istovremeno, Iran tvrdi da posjeduje obavještajne podatke koji ukazuju na to da Sjedinjene Američke Države koriste diplomatske ponude kao pokriće za vojne pripreme. Kako je prenijela državna televizija, jedan visoki zvaničnik rekao je da se Teheran treba pripremiti za sukob, a ne ulaziti u pregovore.

- Naši obavještajni podaci pokazuju da Vašington traži razgovore kako bi se pripremio za rat, a ne za mir - izjavio je neimenovani politički zvaničnik za Press TV.

- Ako je tako, ne vidimo razlog za gubljenje vremena i radije bismo se fokusirali na pripreme za sukob - dodao je isti izvor.

Prema pisanju Iran Internationala, iranski zvaničnik tvrdi da Iran vjeruje kako je "cilj pregovora razoružavanje Irana, kako bi se kompenzirala slabost Izraela u narednom ratu".

- Svaka nova runda pregovora mora uključivati ozbiljne i praktične garancije kako proces ne bi služio kao paravan za sigurnosne obmane - dodao je zvaničnik za Press TV.

Uvjeti za pregovore

U istom intervjuu, iranski zvaničnik iznio je i uvjete za sve buduće pregovore sa SAD-om, naglasivši da se razgovori moraju baviti ključnim pitanjima, poput izraelskog nuklearnog arsenala i nadoknade za štetu nastalu u nedavnom ratu.

- Moramo dobiti garancije da je gospodin Vitkof posrednik za rješenje, a ne potpaljivač rata. Takve garancije je teško dati, ali spremni smo SAD-u pružiti još jednu šansu – da čujemo šta imaju reći i vidimo njihove konkretne poteze - rekao je zvaničnik.

Stiv Vitkof je specijalni izaslanik Bijele kuće koji je učestvovao u pet rundi razgovora s iranskim zvaničnicima prije nego što je Izrael pokrenuo vojnu kampanju protiv Teherana, nakon isteka 60-dnevnog roka koji je Tramp postavio za postizanje sporazuma s Iranom.

Napadi na Iran

Tokom 12-dnevnog rata, izraelski zračni udari i napadi dronovima ubili su stotine Iranaca, uključujući civile, vojnike i nuklearne naučnike. U iranskim raketnim napadima odmazde poginulo je i 27 izraelskih civila.

Sjedinjene Američke Države su se 22. juna priključile ratu napadom na iranske nuklearne lokacije u Isfahanu, Natanzu i Fordowu, koristeći bombardere dugog dometa i rakete ispaljene s podmornica.

Prekid vatre postignut je 24. juna uz posredovanje SAD-a, nakon što je Iran izveo odmazdu zračnim napadom na američku vojnu bazu u Kataru.