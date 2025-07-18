POTREBNI "PODSTICAJI"

Šef Mosada lobira kod Trampa: Palestince iz Gaze žele preseliti u Etiopiju, Libiju i Indoneziju

David Barnea. AP

M. Až.

18.7.2025

Šef izraelske obavještajne službe Mosad, David Barnea, ove sedmice boravio je u Vašingtonu, gdje je s predstavnicima administracije Donalda Trampa razgovarao o mogućem preseljenju Palestinaca iz Gaze.

Informaciju je objavio Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa sadržajem sastanka.

Kako navode ti izvori, Barnea je specijalnom američkom izaslaniku za Bliski istok Stivu Vitkofu (Steve Witkoff) kazao da su Etiopija, Indonezija i Libija izrazile spremnost da prime palestinske izbjeglice iz Gaze, te da bi Vašington trebao tim državama ponuditi "podsticaje" kako bi pristale na plan preseljenja.

Međutim, Vitkof se, prema izvoru, nije jasno odredio prema tom prijedlogu.

Zvaničnici američke administracije ističu da Bijela kuća trenutno ne razmatra ideju preseljenja stanovništva Gaze, posebno uzimajući u obzir snažno protivljenje arapskih država.

Ova inicijativa dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Tramp predložio privremeno preseljenje cjelokupnog stanovništva Gaze dok se regija ne obnovi. Taj prijedlog izazvao je široko negodovanje i u arapskom i u zapadnom svijetu, iako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) zajedno sa svojom koalicijom snažno podržao tu ideju.

