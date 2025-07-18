U Kolumbiji spašeno 18 rudara nakon 18 sati pod zemljom: Rudnik najvjerovatnije radio ilegalno

Prava drama sa sretnim završetkom odigrala se na sjeverozapadu Kolumbije, gdje je osamnaest rudara spašeno nakon što su proveli gotovo 18 sati zarobljeni pod zemljom. Nesreća se dogodila u rudniku zlata "El Minón", u regiji Antioquia, a prema prvim informacijama, do nje je došlo zbog kvara na opremi.

Nakon iscrpljujuće akcije spašavanja koja je trajala 12 sati, svi radnici su izvučeni iz rudnika. Kolumbijska Nacionalna rudarska agencija (ANM) potvrdila je da su svi rudari u dobrom zdravstvenom stanju.

Akcija spašavanja

Izvlačenje rudara završeno je u petak nešto poslije tri sata ujutro po lokalnom vremenu, potvrdio je kolumbijski ministar energetike. Dirljive snimke s mjesta događaja prikazuju trenutke kada rudari jedan po jedan izlaze iz okna, dok ih njihove porodice i kolege dočekuju uz ovacije i aplauze.

Borba za preživljavanje

Prema riječima Jarlija Erasma Marina (Yarley Erasmo Marín), predstavnika lokalne rudarske udruge, nesreću je izazvao mehanički kvar – urušila se potporna konstrukcija koja je služila za sprečavanje odrona, blokirajući glavni izlaz iz rudnika. Tokom dramatične borbe za spašavanje, zarobljenim rudarima dopreman je kisik kroz cijevi, kako bi mogli preživjeti, piše BBC.

Rudnik radio bez dozvole?

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje izjava gradonačelnika općine Remedios, koji tvrdi da je rudnik vjerovatno radio bez zakonom propisane dozvole. Nacionalna rudarska agencija iskoristila je priliku da još jednom upozori na ozbiljne rizike ilegalnog rudarenja.