Šest članica EU pozvalo na pooštravanje politike azila

Šest zemalja članica Evropske unije (EU) pozvalo je na dosljedne deportacije i pooštravanje evropske politike azila u zajedničkoj izjavi nakon razgovora o migracijama, koje je organizirao njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt.

Dobrindt je na sastanak, koji je bio održan na njemačkoj planini Zugspitze, u petak pozvao svoje kolege iz Francuske, Poljske, Austrije, Danske i Češke, kao i evropskog komesara za unutašnje poslove i migracije Magnusa Brunnera.

Rezultirajuća deklaracija ocrtava pet prioriteta o kojima su se ministri dogovorili, a koji uključuju djelovanje protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, fokus na povratak migranata i predanost izgradnji strateških partnerstava s trećim zemljama.

Ministri navode da su predani unošenju prijedloga u relevantne institucije EU "s ciljem njihovog učvršćivanja u predstojeće evropske odluke i inicijative", prenosi dpa.