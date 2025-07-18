Tramp tuži "Wall Street Journal" zbog članka o pismu Džefriju Epstinu: "Nisam ja to pisao"

Američki predsjednik Donald Tramp podnio je tužbu za klevetu protiv izdavača lista Wall Street Journal i dvojice novinara zbog članka u kojem se tvrdi da je Tramp 2003. godine poslao pismo Džefriju Epstinu za njegov 50. rođendan – i to sa crtežom nage žene i porukom potpisanom njegovim imenom.

Prema spisu predatom saveznom sudu južnog distrikta Floride, Tramp tuži zbog klevete, napada i narušavanja ugleda. Sam tekst tužbe nije priložen u dostupnoj verziji dokumentacije.

Tramp kategorično negira da je on autor te poruke.

Wall Street Journal je ranije objavio da je u zbirci pisama, koju je Epstin dobio za rođendan, pronađeno i jedno pismo potpisano sa "Donald", s nekoliko rečenica ispisanih unutar konture nage žene, nacrtane debelim markerom. U članku se navodi da pismo završava riječima: "Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna divna tajna."

Nakon objave članka, koji potpisuju novinari Kadija (Khadeeja) Safdar i Džo Palacolo (Joe Palazzolo), Tramp je odmah zaprijetio tužbom, a oboje novinara su sada navedeni kao tuženi u spisu.

"‘Wall Street Journal’ i Rupert Murdok (Rupert Murdoch) lično su bili direktno upozoreni od predsjednika Donalda Dž. Trampa da je navodno pismo koje su objavili – navodno Trampovo pismo Epstinu – LAŽNO, i da će, ako ga objave, biti tuženi", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Dodao je i da mu je Murdok, vlasnik News Corpa, matične kompanije lista, rekao da će pokušati riješiti stvar: "Ali, očigledno nije imao moć da to učini."