EDI RAMA

Albanski premijer izjavio da bi vještačka inteligencija mogla biti integrirana u rad vlade

Vrlo brzo, vještačka inteligencija bi mogla postati najefikasniji član vlade, rekao je Rama

Edi Rama. Platforma X

Anadolija

19.7.2025

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da bi vještačka inteligencija mogla biti integrirana u procese donošenja odluka u vladi u bliskoj budućnosti, javlja Anadolu.

Tokom sastanka s predstavnicima tehnoloških, inovacijskih i poduzetničkih kompanija u Beratu, Rama je izjavio da bi vještačka inteligencija mogla povećati transparentnost i efikasnost u javnoj upravi.

- Vrlo brzo, vještačka inteligencija bi mogla postati najefikasniji član vlade. Jednog dana bismo mogli imati ministarstvo kojim bi u potpunosti upravljala vještačka inteligencija. Na taj način ne bi bilo favoriziranja ili sukoba interesa - rekao je.

Rama je napomenuo da još uvijek nisu poduzeti nikakvi zvanični koraci po ovom pitanju i da bi tu ideju trebalo ozbiljno razmotriti.

# ALBANIJA
# EDI RAMA
