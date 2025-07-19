EU i NATO osuđuju ruske kibernetičke i hibridne napade

Evropska unija i NATO u petak su osudili Rusiju zbog, kako navode, "zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti" i hibridnih napada usmjerenih na potkopavanje sigurnosti i demokratije u Evropi i šire.

Ova reakcija uslijedila je nakon što je Velika Britanija u petak odlučila sankcionisati više od 20 ruskih špijuna, hakera i agencija zbog "kontinuirane kampanje zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti" koja uključuje napade na vlade i institucije širom Evrope.

- Evropska unija je u potpunosti solidarna s Ujedinjenim Kraljevstvom i nastavlja osuđivati opipljivu prijetnju koju Rusija predstavlja sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva i partnera, uključujući EU - navodi se u saopštenju.