Samo šest kongresmena SAD glasalo protiv slanja 500 miliona dolara za izraelski raketni program

Predstavnički dom Kongresa SAD odbio je amandman na Zakon o izdvajanjima za odbranu kojim je trebalo izbaciti odredbu o slanju 500 miliona dolara za izraelske raketne sisteme, a on je usvojen zajedno s tom odredbom.

Ipak, na kraju je samo šest kongresmena glasalo za usvajanje amandmana.

Amandman je predložila republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), koja je kao obrazloženje navela da Amerika "već šalje milijarde Izraelu", ali je spomenula i bombardovanje crkve u Gazi.

Rat u Gazi

- Izrael je bombardovao Katoličku crkvu u Gazi, a cijela ta populacija se briše dok nastavljaju svoj agresivni rat u Gazi - rekla je Tejlor Grin.

Ona je poznata kao lojalni pristalica predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) i njegovog pokreta "Make America Great Again."

Uz to je navela i da su "tri i pol milijarde dolara ogroman novac", referirajući se na cifru koju Amerika svake godine šalje u Izrael.

- Osim toga, sigurnosni paket iz aprila 2024. uključivao je dodatnih 8,7 milijardi dolara za Izrael, i to iako Izrael ima univerzalnu zdravstvenu zaštitu i subvencionisano visoko obrazovanje za svoje građane. Ovdje u Americi, mi smo zaduženi 37 biliona dolara. Moj amandman će osigurati Ministarstvo odbrane koje stavlja Ameriku na prvo mjesto, a upravo to nam i treba - rekla je ona.

"Izrael na prvom mjestu"

Ovo nisu njeni prvi komentari o pomoći koju Amerika šalje Izraelu. Ranije je, govoreći s kontroverznim novinarom Takerom Karlsonom (Tuckerom Carlsonom), rekla da je "iznenađena" njenim kolegama koji "stavljaju Izrael na prvo mjesto."

- Neki od njih su bili članovi izraelske vojske i ponose se s tim. Oni imaju lojalnost drugoj državi. Dolazi se do tačke kada je to stalno toliko očigledno, u objavama koje stavljaju na društvene mreže, u izjavama koje daju. Moraju da izraze podršku Izraelu. Moraju da iskažu svoju vjeru i lojalnost Izraelu – poručila je.