Amerika potvrdila: Sirija i Izrael dogovorili prekid vatre

Američki predstavnik za Siriju Tom Barack (Tom Barrack) potvrdio je rano jutros da su Sirija i Izrael postigli sporazum o prekidu vatre, nakon što je ova sedmica bila obilježena žestokim borbama između sirijskih vladinih snaga i oružanih grupa u provinciji Svejda (Sweida).

Podržale regionalne sile

Prema riječima Baraka, prekid vatre su podržale i regionalne sile, među kojima su Turska, Jordan i druge susjedne države.

– Pozivamo Druze, beduine i sunite da polože oružje i sa ostalim manjinama izgrade novi i ujedinjeni sirijski identitet u miru i prosperitetu sa svojim susjedima - poručio je Barak putem platforme X.

Izrael stao uz Druze

Sukobi su izbili u nedjelju kada je došlo do oružanih okršaja između druzijskih boraca i sunitskih beduinskih plemena. Ubrzo su se u sukob uključile i sirijske vladine snage, koje su, iako formalno poslani da uvedu red, stale na stranu beduina.

Izrael, koji u svojim redovima ima značajnu druzijsku populaciju, uključio se u sukob sa ciljem odbrane Druza. Tokom nekoliko dana izvedeni su deseci zračnih udara na sirijske vladine konvoje i vojne položaje, uključujući i zgradu ministarstva odbrane u samom srcu Damaska.

Humanitarna kriza

Zbog eskalacije sukoba u južnoj Siriji, desetine hiljada ljudi su raseljene, a međunarodne organizacije upozoravaju na sve teže humanitarne uslove. Hrana, lijekovi i sklonište postaju luksuz za civile uhvaćene između frontova.