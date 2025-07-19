Amerika potvrdila: Sirija i Izrael dogovorili prekid vatre

Američki predstavnik za Siriju Tom Barack (Tom Barrack) potvrdio je rano jutros da su Sirija i Izrael postigli sporazum o prekidu vatre, nakon što je ova sedmica bila obilježena žestokim borbama između sirijskih vladinih snaga i oružanih grupa u provinciji Svejda (Sweida).
Podržale regionalne sile
Prema riječima Baraka, prekid vatre su podržale i regionalne sile, među kojima su Turska, Jordan i druge susjedne države.
– Pozivamo Druze, beduine i sunite da polože oružje i sa ostalim manjinama izgrade novi i ujedinjeni sirijski identitet u miru i prosperitetu sa svojim susjedima - poručio je Barak putem platforme X.
Izrael stao uz Druze
Sukobi su izbili u nedjelju kada je došlo do oružanih okršaja između druzijskih boraca i sunitskih beduinskih plemena. Ubrzo su se u sukob uključile i sirijske vladine snage, koje su, iako formalno poslani da uvedu red, stale na stranu beduina.
Izrael, koji u svojim redovima ima značajnu druzijsku populaciju, uključio se u sukob sa ciljem odbrane Druza. Tokom nekoliko dana izvedeni su deseci zračnih udara na sirijske vladine konvoje i vojne položaje, uključujući i zgradu ministarstva odbrane u samom srcu Damaska.
Humanitarna kriza
Zbog eskalacije sukoba u južnoj Siriji, desetine hiljada ljudi su raseljene, a međunarodne organizacije upozoravaju na sve teže humanitarne uslove. Hrana, lijekovi i sklonište postaju luksuz za civile uhvaćene između frontova.