Strah od Trampa: Hoće li država Island ubrzo postati nova članica Evropske unije

Građani Islanda su spremni da njihova zemlja ponovo počne pregovore o ulasku u Evropsku uniju, rekla je ministrica vanjskih poslova ove države Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir za Politico.

Ona je ovo izjavila prije najavljenog dolaska predsjednice Evropske komisije Ursule Von der Leyen u službenu posjetu Islandu.

Geopolitička situacija

- Rekla bih da javna podrška za ponovno pokretanje pregovora postoji- izjavila je Gunnarsdottir.

Dodala je da je ponovno otvaranje pregovora "od presudne važnosti kada je riječ o geopolitičkoj situaciji" te napomenula da je Island već "prilično daleko odmakao u procesu pregovora" tokom prethodnih pristupnih pregovora od 2010. do 2013. godine.

Inače, Island je još 2009. godine aplikacijom za članstvo započeo proces koji je završen četiri godine kasnije, iako je zemlja postigla značajan uspjeh na tom putu u relativno kratkom roku.

Međutim, prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trampa da će "preuzeti Grenland", teritoriju koja se nalazi u blizini Islanda, kao i ekonomska neizvjesnost zbog trgovinskih ratova koje je također započeo američki lider naveo je trenutnu vladu Islanda da promijeni svoj stav.

Vrijedi istaći i činjenicu da ankete koje su provedene među građanima Islanda pokazuju želju stanovnika da pristupe Evropskoj uniji.

Javno mijenje

Dok je od 2013. do 2021. godine javno mnijenje pokazivalo da Islanđani nisu za ulazak u EU, to se promijenilo i prema anketi iz decembra 2024. godine njih 58 posto podržava referendum za članstvo, 53 posto uvođenje eura kao službene valute, dok 45 posto ispitanika kaže da bi glasalo za ulazak u EU.

Treba dodati i da trenutno vlast čine Socijal-demokratska alijansa, Narodna stranka i Viðreisn, a njihov koalicijski sporazum predviđa organizaciju referenduma o članstvu u EU do 2027. godine, iako je zvanična pozicija Narodne stranke da se protivi članstvu.