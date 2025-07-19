Sirija mislila da ima zeleno svjetlo, Izrael odgovorio bombama: U Suvejdi poginulo više od 300 ljudi

Sirijski režim vjerovao je da ima prešutno odobrenje Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da pošalje vojsku u nemirnu pokrajinu Suvejda, ali umjesto diplomatske tišine, dočekale su ih bombe. Agencija Reuters u velikoj analizi navodi kako je Damask pogrešno protumačio diplomatske poruke kao „zeleno svjetlo“ za intervenciju u regiji gdje je tinjao sukob između lokalnih druzijskih grupa i beduinskih milicija.

Pozivajući se na osam visokopozicioniranih izvora, uključujući sirijske zvaničnike, zapadne diplomate i regionalne analitičare, Reuters otkriva da je sirijska vojska početkom sedmice poslala tenkove i trupe u Svejidu, uvjerena da SAD podržava očuvanje jedinstvene Sirije, a da Izrael nema namjeru reagovati.

Kobna greška

Sirijsko rukovodstvo je tumačilo izjave američkog izaslanika Tomasa Baraka (Thomasa Barracka) i neformalne kontakte sa izraelskim sigurnosnim strukturama kao signal za tiho odobravanje intervencije, navodi Reuters.

Međutim, takva kalkulacija bila je kobna greška. Izraelske zračne snage ubrzo su izvele više udara na sirijske položaje u Suvejdi i predgrađu Damaska, tvrdeći da djeluju „u zaštiti druzijskog naroda“. U tom haosu ubijeno je više od 300 ljudi, uključujući civile, djecu, medicinsko osoblje i vojnike.

Reuters dalje piše kako je Izrael, zabrinut zbog mogućnosti širenja iranskog uticaja kroz sirijsku vojsku, odlučio djelovati preventivno – bez formalne objave rata, ali s jasnim porukama.

Uslijedili su hitni međunarodni kontakti. Pod američkim i turskim posredovanjem, dogovoreno je primirje, a sirijske snage povučene su iz većine urbanih područja Suvejde. Zvanični Damask tvrdi da je sve učinio radi stabilizacije i zaštite civila, dok izraelska strana navodi da su spriječili „širenje režimske represije“.

Tragičan ishod

- Nismo podržali ni odobrili sirijsku intervenciju, a ni izraelske udare - kazao je portparol američkog State Departmenta, dodajući da loša komunikacija i pogrešne procjene dovele su do tragedije.

Sirijski lider Ahmed al Šara (al‑Sharaa) poručio je da Izrael „nosi punu odgovornost za destabilizaciju“ i najavio zaštitu druzijskog stanovništva, ali i nastavak borbe za teritorijalni suverenitet. S druge strane, lokalni lideri Suvejde pozvali su UN na hitno humanitarno djelovanje, jer su bolnice preopterećene, a stotine ljudi ostalo je bez domova.

Ova geopolitička epizoda pokazuje koliko opasna može biti tišina, kada diplomacija šapuće, a vojske djeluju. Sirija je djelovala u uvjerenju da neće biti kazne, ali kazna je došla brzo, žestoko i s razornim posljedicama.

Reuters u svom izvještaju jasno zaključuje: „U regiji gdje savezništva traju koliko i vijest dana, pogrešan signal može zapaliti cijeli front.“