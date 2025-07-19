NOVA ODREDBA

Državljani BiH i mnogih drugih zemalja plaćat će dodatnih 250 dolara za put u SAD

Nije najavljen tačan datum početka naplate ove "naknade za integritet vize"

A. O.

19.7.2025

Turisti, međunarodni studenti i poslovni putnici mogli bi biti obavezni da plate naknadu od 250 dolara prilikom posjete Sjedinjenim Američkim Državama s neimigrantskom vizom.

Kako prenosi The Hill, nova odredba odnosi se isključivo na posjetioce iz zemalja za koje je potrebna neimigrantska viza za ulazak, kako je navedeno u "velikom, prelijepom" zakonu o potrošnji koji je potpisao predsjednik SAD Donald Tramp (Trump). Među ovim državama je i BiH, čiji građani moraju imati vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Troškovi vize za građane naše zemlje iznose najmanje 185 dolara za turističku vizu, dok druge kategorije, poput privremene radne vize, koštaju više od 200 dolara. "Naknada za integritet vize“ povećat će trošak za dodatnih 250 dolara.

Posjetioci mogu dobiti povrat novca ako poštuju uslove svoje vize u skladu sa zakonom, dok oni kojima bude odbijen ulazak neće biti naplaćena ova naknada.

Međutim, odredba navodi da je nadoknada obavezna i ne može biti oproštena.

Nije najavljen tačan datum početka naplate ove "naknade za integritet vize". Počevši od 2026. godine, cijena od 250 dolara mogla bi rasti u skladu s inflacijom.

