Zbog rezova američke pomoći, malarija hara Zimbabveom: Više od 120.000 zaraženih

Zimbabve se ponovo bori s pošasti koja je trebala biti pod kontrolom. Prema pisanju britanskog The Guardiana, broj slučajeva malarije u toj zemlji tokom 2025. naglo je porastao na gotovo 120.000, dok je 334 ljudi izgubilo život, što predstavlja utrostručenje smrtnosti u odnosu na isti period prošle godine.

Uzrok je povlačenje pomoći Sjedinjenih Američkih Država, posebno sredstava koja su stizala putem Programa predsjednika SAD-a za borbu protiv malarije (PMI). Ta sredstva su godinama osiguravala prevenciju, distribuciju zaštitnih mreža, terapiju i istraživanja. Ali od početka 2025, Trampova administracija povukla je gotovo polovinu ukupne pomoći, prenosi The Guardian.

Umire sistem pomoći

Posebno je pogođen istraživački program Zento na Africa University u Mutareu, koji je bio ključan partner državnom sistemu nadzora i prevencije malarije. Bez tog nadzora, broj izbijanja epidemije skočio je sa 1 na čak 115 u godinu dana. U prva četiri mjeseca ove godine, slučajevi su porasli za 180 posto, a broj smrtnih ishoda za 21 posto.

Organizacije poput WHO, Malaria Consortium i Amref Health Africa upozoravaju da je Zimbabve samo početak ozbiljnijeg trenda – i da bi, ukoliko se ovakvi rezovi nastave, do 2030. moglo biti između 1,8 i 2,5 miliona dodatnih smrtnih slučajeva godišnje na afričkom kontinentu.

USAID je do sada bio vodeći finansijer borbe protiv malarije u Africi, ali se nakon političke promjene smanjuje skoro 47 posto fondova. Distribucija 600.000 mreža za zaštitu od komaraca je obustavljena, lijekova i dijagnostičkih sredstava nedostaje, a bolnice su preopterećene i kadrom i kapacitetima.

Zavisnost od donacija

- Moramo smanjiti zavisnost od donacija i ozbiljno uložiti u vlastite zdravstvene sisteme - upozorio je bivši ministar zdravstva Zimbabvea Dr. Henry Madzorera (Henry Madzorera), prenosi The Guardian.

Vlada u Harareu pokušava mobilizirati dodatna sredstva iz budžeta i hitno apeluje na međunarodne donatore. No, zdravstveni radnici na terenu upozoravaju – bez sistemske rekonstrukcije i stabilnog finansiranja, Zimbabveu prijeti ne samo epidemija malarije, nego i lančani kolaps javnog zdravstva.

- Malarija je samo početak. Povlačenje pomoći ne gasi samo lampice u laboratorijama – gasi nadu u opstanak cijelih zdravstvenih sistema- upozorava Guardian.