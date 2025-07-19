Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠI PREDSJEDNIK SAD

KGB sprema objavu tajnih dosjea o ubistvu Kenedija: Zavjera koja traje decenijama dobija nove konture

Sovjetski dokumenti o atentatu na američkog predsjednika Džona F. Kenedija uskoro će biti dostupni američkoj javnosti, tvrdi kongresmenka Ana Paulina

KGB će objaviti dosije o likvidaciji Džona F. Kenedija. Facebook

I. H.

19.7.2025

Tajni dokumenti koje je nekadašnja sovjetska obavještajna služba KGB prikupila o atentatu na američkog predsjednika Džona F. Kenedija 1963. godine, mogli bi uskoro biti otkriveni američkoj javnosti. Ovo je najavila republikanska kongresmenka iz Floride, Ana Paulina Luna, tokom gostovanja u emisiji "Cuomo".

Kako je istakla, radna grupa Predstavničkog doma SAD za deklasifikaciju saveznih tajni, kojom predsjedava, ima saznanja da će ruska vlada omogućiti pristup dosjeima ove jeseni, prenosi Telegraf.rs.

- Sigurna sam da ćete te informacije vidjeti ovdje vrlo uskoro, rekla je Luna.

KGB pratio Osvalda u Moskvi

Prema riječima kongresmenke Lune, dosadašnje analize ukazuju na to da atentator Li Harvi Osvald, koji je zvanično označen kao jedini odgovorni za atentat, nije bio dobar strijelac, a njegovo ponašanje dok je boravio u Sovjetskom Savezu navodno je bilo pod budnim okom KGB-a.

- Rečeno mi je da je KGB posmatrao Osvalda dok je živio u Rusiji, i prema tim podacima, on nije bio sposoban da precizno izvede takav atentat - kazala je Luna.

CIA pod lupom

Luna tvrdi da podaci koje je do sada analizirala radna grupa potvrđuju sumnje koje godinama kolaju – da Osvald nije djelovao sam i da je Centralna obavještajna agencija (CIA) imala ulogu u prikrivanju ključnih detalja atentata. Ove tvrdnje, iako već dugo prisutne u javnosti, sada prvi put dobijaju moguće međunarodno uporište kroz sovjetsku dokumentaciju.

Ponovno istražiti atentat

Poznati američki reditelj Oliver Stoun, autor kultnog filma "JFK" iz 1991. godine, početkom ove godine svjedočio je pred radnom grupom u Kongresu i zatražio novo, nepristrasno istraživanje cijelog slučaja.

-Molim vas, u dobroj vjeri, bez političkih obzira, da ponovo istražite atentat na predsjednika Kenedija, poručio je Stoun.

Nacionalni arhiv otvorio dokumente

Podsjetimo, Nacionalni arhiv SAD je u posljednjih nekoliko godina objavio desetine hiljada dokumenata povezanih s ubistvom Kenedija, uključujući više od 2.000 dosjea u martu ove godine. Još 13.000 dokumenata deklasifikovano je 2022, što je bio najveći broj objavljen od 2018. godine.

# CIA
# JOHN F. KENNEDY
# KGB
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.