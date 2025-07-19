KGB sprema objavu tajnih dosjea o ubistvu Kenedija: Zavjera koja traje decenijama dobija nove konture

Tajni dokumenti koje je nekadašnja sovjetska obavještajna služba KGB prikupila o atentatu na američkog predsjednika Džona F. Kenedija 1963. godine, mogli bi uskoro biti otkriveni američkoj javnosti. Ovo je najavila republikanska kongresmenka iz Floride, Ana Paulina Luna, tokom gostovanja u emisiji "Cuomo".

Kako je istakla, radna grupa Predstavničkog doma SAD za deklasifikaciju saveznih tajni, kojom predsjedava, ima saznanja da će ruska vlada omogućiti pristup dosjeima ove jeseni, prenosi Telegraf.rs.

- Sigurna sam da ćete te informacije vidjeti ovdje vrlo uskoro, rekla je Luna.

KGB pratio Osvalda u Moskvi

Prema riječima kongresmenke Lune, dosadašnje analize ukazuju na to da atentator Li Harvi Osvald, koji je zvanično označen kao jedini odgovorni za atentat, nije bio dobar strijelac, a njegovo ponašanje dok je boravio u Sovjetskom Savezu navodno je bilo pod budnim okom KGB-a.

- Rečeno mi je da je KGB posmatrao Osvalda dok je živio u Rusiji, i prema tim podacima, on nije bio sposoban da precizno izvede takav atentat - kazala je Luna.